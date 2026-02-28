Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.