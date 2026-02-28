Concelho, Desporto, FC Famalicão

Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.

Casa das Artes de Famalicão recebe 800 mil euros para investir na programação

A Casa das Artes de Famalicão vai receber um apoio de 800 mil euros para a programação cultural dos próximos quatro anos.

O financiamento foi atribuído no âmbito da Rede de Teatros e Cine-teatros Portugueses e corresponde ao valor máximo concedido pela Direção-Geral das Artes para o período entre 2026 e 2029.

Este apoio reconhece o trabalho desenvolvido pelo teatro municipal ao longo de 25 anos e reforça o papel da Casa das Artes como um dos espaços culturais de referência no país.

O financiamento vai permitir continuar a apostar numa programação diversificada, com espetáculos, cinema e projetos artísticos para diferentes públicos em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão: Idosa de 84 anos atropelada na freguesia de Telhado

Uma mulher, de 84 anos, foi atropelada este sábado, ao início da tarde, na freguesia de Telhado, em Vila Nova de Famalicão.

O acidente, com circunstâncias que ainda estão por apurar, aconteceu cerca das 14h00.

Para o local, Avenida do Pinheiro, foram acionados os Bombeiros Voluntários Famalicenses

Desconhece-se o estado de saúde da vítima.

Muito sol para este fim de semana

Está mais um fim de semana repleto de sol. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado e domingo vão ficar marcados por períodos de céu limpo.

Para Famalicão, as máximas vão oscilar entre os 16 e os 18 graus. A chuva deverá regressar no início da próxima semana, adianta a previsão.

 

Famalicão: Derrota em Braga coloca equipa no último lugar

SC Braga e o FC Famalicão abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 17 da Liga Placard Futsal. A equipa bracarense levou a melhor, 3-1, sobre os famalicenses que, com esta derrota, caíram para o último lugar, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que ainda não jogou.

Nos primeiros segundos do encontro, o Famalicão sofreu o primeiro golo e foi, desde aí, “controlado” pela equipa da casa que criou algum perigo. No entanto, a equipa de Hugo Oliveira, depois do seu desconto de tempo, melhorou e acabou por empatar aos 15 minutos, num bonito remate Márcio Moreira que, mais tarde, atirou uma bola aos ferros.

A partir do empate, o jogo entrou numa fase mais dividida, mas a equipa da casa regressou à vantagem aos 18 minutos, num lance onde os famalicenses”não fizeram tudo em termos defensivos permitindo o cabeamento de Vilian ao poste e, depois, a recarga para o golo.

Na segunda parte, o Famalicão, a precisar de pontos, mostrou-se mais dinâmico e provocou maiores cuidados defensivos ao SC Braga que, mesmo assim, aos 27 minutos, aumentou a vantagem. O Famalicão bem tentou e a quatro minutos do fim apostou no guarda-redes avançado. O SC Braga defendeu (bem) e acabou por segurar a vantagem.

 

 

Famalicão: Jovem destrói vários carros à medida que circula na rua

Várias viaturas foram alvo de repetidos atos de vandalismo, na noite desta sexta-feira, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

Os estragos, ao que tudo indica, e segundo o relato de populares, foram levados a cabo por um jovem que, ao circular rua Padre Zeferino José Sampaio e travessa da Av. de França, danificou os carros, partindo os vidros e deixando algumas zonas amolgadas.

O autor dos estragos seguiu a pé pela rua e alguns proprietários dos veículos, entretanto alertados, já reportaram o caso às autoridades.

 

Alerta em Famalicão: Casal de alegados burlões invadem terrenos/casas e abordam idosos

A freguesia de Bairro, no concelho de Vila Nova de Famalicão, está a registar relatos de alegadas tentativas de burla, com especial incidência junto da população idosa.

Segundo informações recolhidas, um casal tem circulado por propriedades privadas, chegando a entrar em terrenos e a abordar moradores. Durante os contactos, questionam sobre a existência de bens valiosos nas habitações, nomeadamente joias, o que tem levantado suspeitas entre os residentes.

Perante a situação, é reforçado o apelo à prudência. A comunidade é aconselhada a não permitir o acesso de desconhecidos às suas propriedades nem a partilhar informações relacionadas com bens pessoais.

Familiares e vizinhos devem também estar particularmente atentos aos mais idosos. Qualquer comportamento suspeito deverá ser comunicado de imediato às autoridades competentes.

A prevenção continua a ser a melhor forma de proteção, num esforço conjunto de toda a comunidade.