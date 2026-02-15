Concelho

Consumo elétrico de Famalicão aproxima-se do total do Alto Minho

Dados do Instituto Nacional de Estatística, consultados pelo jornal O Minho, mostram que o concelho famalicense registou, em 2023, um consumo de cerca de 909 milhões de quilowatt-hora (kWh) de eletricidade, aproximando-se do total consumido pelos dez municípios do Alto Minho no mesmo período.

Grande parte deste consumo está associada à atividade industrial, que representa a fatia mais significativa da utilização de energia no concelho. Seguem-se os consumos doméstico e do setor de serviços, com valores bastante inferiores face à indústria.

Os números evidenciam o peso económico e empresarial de Famalicão, que se mantém como o município com maior consumo elétrico na sub-região do Ave, refletindo também a forte concentração de empresas e atividade produtiva instalada no território.

Reveja o momento: Árbitro anula golo ao Famalicão em lance polémico

Aos 8 minutos do jogo, entre o Sporting e o Famalicão, foi anulado um golo a Ibrahima Ba. O defesa central famalicense rouba a bola a Maxi Araújo e remata, de fora da área, para um belo golo.

O árbitro David Silva é alertado pelo VAR, consulta as imagens e anula o lance, anunciando falta do central do Famalicão sobre o jogador do Sporting.

Famalicão: João Azevedo (EARO) é campeão regional

A Escola de Atletismo Rosa Oliveira participou, este domingo, no 1.º Campeonato Regional de 5 km em estrada, da Associação de Atletismo de Braga, integrado na Corrida dos Namorados, em Vila Verde. A equipa joanense conquistou dezoito títulos regionais.

Em grande destaque esteve João Azevedo que se sagrou campeão regional em seniores e sub-23.

A EARO teve, ainda, com outros atletas em evidência: Luísa Castro – campeã regional sub-18, seguida de Ana Oliveira e Ana Silva. No mesmo escalão, Tiago Silva sagrou-se vice-campeão.

Ana Pereira também é vice-campeã, sub-20, com Maria Machado em terceiro lugar. Em masculinos, Gonçalo Rodrigues também é campeão e Francisco Barros é vice.

Joana Azevedo também trouxe o título nos sub-23. Rui Oliveira foi terceiro em seniores, José Freitas e Renata Barros foram segundos no escalão 45 anos. Rosa Oliveira venceu em F55 e Anabela Silva foi segunda em F50.

Coletivamente, a EARO venceu em Absolutas Femininas e Masters, tendo alcançado o título de vice-campeã em Absolutos Masculinos.

Famalicão: Equipa sub-23 vence Braga

Na tarde deste domingo, no Estádio Municipal, o Famalicão venceu, 4-2, o Braga. Neste encontro da quinta jornada da fase de campeão da Liga Revelação, marcaram Rodrigo Ribeiro (15’), Lamine Beye (52’), Renan Santana (62’) e Martim Almeida (90+4’).

Com mais três pontos, os famalicenses somam 8 têm uma partida em atraso.

O outro lado da festa: Dispositivo reforçado garante segurança e socorro no Carnaval de Famalicão

A noite de Carnaval em Vila Nova de Famalicão vai contar com um dispositivo especial de segurança e socorro para garantir que os festejos decorram com tranquilidade.

Cerca de 200 operacionais de várias entidades, incluindo Bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Polícia Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estarão mobilizados para ações de prevenção, vigilância e resposta a emergências.

O Posto de Comando e o Posto Médico Avançado vão funcionar no Centro Escolar Luís de Camões, assegurando coordenação permanente e apoio médico durante toda a noite.

Famalicão: Depois de peões e trotinetes, há também ciclistas na Variante Nascente

Na manhã deste domingo voltou a registar-se uma situação indevida na Variante Nascente de Famalicão. Um ciclista foi avistado a circular naquela via, destinada exclusivamente a automóveis e motociclos.

Recorde-se que esta variante está sinalizada como via reservada, o que significa que a circulação de bicicletas, peões ou trotinetes não é permitida, nos termos do Código da Estrada. Ainda assim, não é a primeira vez que ocorrem episódios semelhantes.

Nos últimos meses, já tinham sido noticiados casos de homens a correr naquela via e de pessoas a deslocarem-se de trotinete, situações que colocam em risco não só quem ali circula indevidamente, mas também os condutores.

A Variante Nascente foi concebida para tráfego automóvel, com velocidades elevadas e sem condições de segurança para modos suaves de mobilidade.

Chuva fraca nas previsões para o Carnaval de Famalicão

O carnaval de Famalicão deste ano deverá ficar marcado por períodos de chuva fraca, avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A previsão disponível indica que a chuva se deve intensificar ao longo deste domingo e durante parte do dia de segunda-feira, no entanto, no período da noite de segunda e madrugada de terça-feira deverão registar-se apenas aguaceiros fracos.

A festa faz-se no centro de Famalicão em vários pontos, alguns deles, com infraestruturas que abrigam da chuva.

 