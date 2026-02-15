Consumo elétrico de Famalicão aproxima-se do total do Alto Minho

Dados do Instituto Nacional de Estatística, consultados pelo jornal O Minho, mostram que o concelho famalicense registou, em 2023, um consumo de cerca de 909 milhões de quilowatt-hora (kWh) de eletricidade, aproximando-se do total consumido pelos dez municípios do Alto Minho no mesmo período.

Grande parte deste consumo está associada à atividade industrial, que representa a fatia mais significativa da utilização de energia no concelho. Seguem-se os consumos doméstico e do setor de serviços, com valores bastante inferiores face à indústria.

Os números evidenciam o peso económico e empresarial de Famalicão, que se mantém como o município com maior consumo elétrico na sub-região do Ave, refletindo também a forte concentração de empresas e atividade produtiva instalada no território.