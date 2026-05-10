Continental aumenta lucros para 200 milhões no primeiro trimestre

A Continental, multinacional alemã com unidade de produção em Lousado, Famalicão, registou um lucro líquido de 200 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que representa uma subida de 196,5% face ao mesmo período de 2025.

Apesar da redução de 10,4% na faturação, para 4.396 milhões de euros, a empresa destaca a melhoria da rentabilidade nas áreas dos pneus e da ContiTech.

O diretor executivo da Continental, Christian Kötz, refere que o grupo arrancou o ano com resultados positivos, enquanto o responsável financeiro, Roland Welzbacher, garante que a empresa continua a acompanhar o impacto das matérias-primas nos custos de produção.

A Continental mantém ainda as previsões para 2026, esperando atingir vendas entre 17,3 e 18,9 mil milhões de euros. A unidade de Lousado continua a assumir um papel relevante na presença da marca em Portugal.

Fonte: Lusa