A Continental começou, esta quinta-feira, dia 22 de outubro, a construir um novo centro tecnológico em Lousado, Vila Nova de Famalicão. A obra deverá estar concluída até 2028 e o edifício poderá receber cerca de 500 trabalhadores.

O novo espaço terá 7.600 metros quadrados, distribuídos por três pisos. Vai juntar trabalhadores de várias áreas, que atualmente estão espalhados por diferentes edifícios da empresa, e terá laboratórios para desenvolver novas tecnologias e soluções para a produção e para os pneus.

Pedro Carreira, administrador da Continental, considera que a reunião das equipas no mesmo espaço vai facilitar a troca de ideias e ajudar a criar novos projetos.

Na cerimónia de início da obra, o presidente da Câmara de Famalicão, Mário Passos, destacou a importância deste investimento para reforçar o papel de Lousado na área da tecnologia e da inovação.

A Continental tem mais de 3.800 trabalhadores nas quatro empresas do grupo instaladas em Lousado. A fábrica começou a funcionar em 1946, com o nome Mabor, e é hoje uma das maiores unidades de produção de pneus da Continental em todo o mundo.