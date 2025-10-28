Continental Pneus Portugal escolhe a SUBA como nova agência de comunicação

A Continental Pneus Portugal, marca de referência global no setor automóvel, sediada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, confiou à SUBA – The Growth Agency a sua estratégia de comunicação e marketing para o mercado português. A escolha da agência resultou de um tender criativo nacional, no qual a SUBA se destacou pela sua abordagem estratégica e criatividade em vídeo.
A SUBA é, desde maio, responsável pela comunicação da marca em território nacional, assumindo a gestão de conteúdos, redes sociais, campanhas online, vídeo e ações de notoriedade, com foco em aproximar a Continental dos consumidores portugueses.
“Trabalhar com uma marca como a Continental é uma oportunidade que nos honra profundamente. Encaramos este desafio com a energia, ambição e foco nos resultados que colocamos em tudo o que fazemos. O nosso objetivo é claro: reforçar a ligação entre a marca e os portugueses com criatividade, consistência e impacto”, afirma João Pereira, CEO da SUBA.
Também Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental, revela estarem “muito entusiasmados com o início da colaboração com a SUBA – The Growth Agency, que permitirá certamente contar histórias de forma mais criativa e envolvente, inspirando clientes, parceiros e colaboradores”.
Com mais de 250 marcas no seu portfólio, a SUBA consolida-se como uma agência de comunicação completa e orientada para resultados, combinando estratégia, design, conteúdo e performance numa abordagem integrada ao crescimento de marcas.