Continental Pneus Portugal escolhe a SUBA como nova agência de comunicação

A Continental Pneus Portugal, marca de referência global no setor automóvel, sediada em Lousado, Vila Nova de Famalicão, confiou à SUBA – The Growth Agency a sua estratégia de comunicação e marketing para o mercado português. A escolha da agência resultou de um tender criativo nacional, no qual a SUBA se destacou pela sua abordagem estratégica e criatividade em vídeo.

A SUBA é, desde maio, responsável pela comunicação da marca em território nacional, assumindo a gestão de conteúdos, redes sociais, campanhas online, vídeo e ações de notoriedade, com foco em aproximar a Continental dos consumidores portugueses.

“Trabalhar com uma marca como a Continental é uma oportunidade que nos honra profundamente. Encaramos este desafio com a energia, ambição e foco nos resultados que colocamos em tudo o que fazemos. O nosso objetivo é claro: reforçar a ligação entre a marca e os portugueses com criatividade, consistência e impacto”, afirma João Pereira, CEO da SUBA.

Também Mariana Oliveira, Communication Manager da Continental, revela estarem “muito entusiasmados com o início da colaboração com a SUBA – The Growth Agency, que permitirá certamente contar histórias de forma mais criativa e envolvente, inspirando clientes, parceiros e colaboradores”.

Com mais de 250 marcas no seu portfólio, a SUBA consolida-se como uma agência de comunicação completa e orientada para resultados, combinando estratégia, design, conteúdo e performance numa abordagem integrada ao crescimento de marcas.

Drible cria identidade para o Shoyu, o novo noodle bar que traz a energia da Ásia a Braga

A Drible, agência criativa de Vila Nova de Famalicão, foi a responsável pelo branding do Shoyu, o novo noodle bar que abriu portas a 8 de julho de 2025 em Braga. O espaço, com capacidade para cerca de 110 lugares, rapidamente se tornou um dos restaurantes mais procurados da cidade, destacando-se pela fusão entre autenticidade asiática e uma estética contemporânea.

Na carta, pratos como o ramen Tonkotsu, o frango karaage e o curry katsu têm conquistado os clientes, num ambiente inspirado nos icónicos noodle bars asiáticos.

O Shoyu é o oitavo restaurante do grupo 5Y, liderado por Yang Qi, que detém também conceitos como o Hoko, Mikado, Miyuki Sushi, Mikadinho e o Koda Japanese Kitchen, igualmente com branding desenvolvido pela Drible.

O trabalho da agência incluiu o desenvolvimento de uma identidade visual completa, com logótipo, tote bags, sacos de papel, t-shirts, cartões de visita, box e bases de copos, pensada para refletir a energia e modernidade do conceito.

“Foi um desafio dar vida a um projeto que é, ao mesmo tempo, contemporâneo e inspirado na tradição da street food asiática. O resultado é uma marca com personalidade forte, feita para se destacar no panorama gastronómico bracarense”, refere a equipa da Drible.

Com este projeto, a Drible reforça a sua posição como agência parceira de marcas que procuram identidades sólidas, capazes de conquistar públicos e criar experiências memoráveis.

Drible renova imagem do Tertúlia, um dos restaurantes mais versáteis na Póvoa de Varzim

A Drible, agência de comunicação de Vila Nova de Famalicão, foi responsável pelo rebranding do Restaurante Tertúlia, conhecido por oferecer uma carta que combina os clássicos snacks como a francesinha, prego em pão, wraps e hambúrgueres com pratos de confeção mais cuidada, como tentáculo de polvo, tornedó ou massas.

O projeto incluiu a criação de uma nova identidade visual, menus atualizados, packaging para take-away e um conjunto de suportes físicos que reforçam a presença da marca em cada detalhe da experiência: fardas, guardanapos e toalhetes personalizados.

O objetivo foi claro: modernizar a imagem do espaço, alinhando-a com a sua oferta diversificada e com as expectativas do público atual.

Segundo a Drible, “este é um restaurante que serve desde quem procura um snack rápido até quem quer uma refeição mais completa. A identidade precisava de traduzir essa versatilidade e ao mesmo tempo transmitir a qualidade que sempre esteve presente na cozinha do Tertúlia.”

Com esta renovação, a agência famalicense volta a mostrar a sua capacidade de construir marcas sólidas e coerentes, mesmo em setores altamente competitivos como o da restauração.

Drible assina o branding do KODA, o novo restaurante de sushi premium que está a conquistar Paredes

Inaugurado a 15 de março em Paredes, o KODA é muito mais do que um restaurante de sushi premium: é uma experiência pensada ao detalhe. A identidade visual, conceito e posicionamento estratégico da marca foram desenvolvidos pela agência Drible, com o objetivo de posicionar o KODA como uma referência de sofisticação, sabor e exclusividade na região norte.

O restaurante apresenta uma capacidade total de 180 pessoas. Desde a sua abertura, tem registado forte adesão do público, com um ticket médio de 40€ por pessoa e uma faturação estimada de 1 milhão de euros no primeiro ano.

A Drible foi responsável por todo o universo de branding do KODA, criando cada ponto de contacto da marca, desde os cartões de visita e de reserva às tote bags, menu displays, fardamento, packaging de take away e assinatura de e-mail. Cada detalhe foi concebido para refletir sofisticação, reforçar o reconhecimento da marca e elevar a perceção de valor, dentro e fora do restaurante.

Desta forma, a Drible ajudou a impulsionar a marca no mercado, provando que um branding coerente, distintivo e estrategicamente pensado é uma ferramenta essencial para o sucesso de novos conceitos no setor da restauração. O caso do KODA demonstra como a identidade de marca, quando bem executada, não só atrai o público certo, como também consolida uma proposta de valor premium desde o primeiro contacto.

A imagem marcante, aliada à proposta gastronómica diferenciadora, posiciona o KODA como um novo protagonista no panorama da restauração nacional, reforçando também a capacidade da Drible em impulsionar marcas desde o conceito à concretização de negócios de sucesso.

Sobre a Drible:

A Drible é uma agência especializada em branding, marketing e desenvolvimento digital, com mais de 10 anos de experiência na criação de marcas vencedoras. Sediada em Vila Nova de Famalicão, a Drible tem no seu portfólio clientes como Jorge Oculista, BOOMFIT e MEDIUM, e é uma das agências portuguesas mais premiadas nos Prémios Lusófonos da Criatividade.

Como escolher uma empresa de serviços de entrega que impulsione o crescimento do seu negócio

A espinha dorsal de qualquer negócio que se queira destacar no mercado é a garantia de que os produtos cheguem ao destino certo, na hora certa, otimizando custos e potencializando a satisfação do cliente.

Parece básico e fácil, não é? Mas esta escolha tem muito que se lhe diga. Escolher a empresa de serviços de entrega correta passa por considerar estratégias para impulsionar o seu negócio, manter a relevância no mercado e construir um caminho sólido para o crescimento sustentável.

Então como escolher? Que pontos deve ter em conta? Venha daí. Nós ajudamos a fazer uma check list da empresa de serviços de entrega ideal.

Identifique as necessidades dos seus serviços de entrega

Avalie o tipo de produto que necessita enviar

Antes de escolher uma empresa de serviços de entrega, deve compreender as características dos produtos que vai enviar. Alguns produtos podem-se partir facilmente, possuem um valor elevado ou são perecíveis e devem ser transportados de forma mais rápida e cuidadosa. A trasnportadora de serviços de entrega deve ter experiência comprovada no manuseamento deste tipo de produtos. E este deve ser um ponto essencial na sua escolha.

Considere a frequência e o volume das suas entregas

Empresas que enviam grandes volumes regularmente devem tentar encontrar algum tipo de acordo personalizado com os serviços de entrega para uma optimização de custos e prazos. Faça propostas de parceria a empresas que prestam estes serviços e que se alinhem com os seus objetivos de crescimento. Pode escolher mais do que uma proposta e deixar que o cliente escolha a transportadora.

Inovação tecnológica nos serviços de entrega

Para que escolha a melhor empresa deve verificar se oferecem as seguintes opções:

  • Tecnologia de rastreio: A utilização de GPS e plataformas de comunicação permite que empresas e clientes monotorizem cada etapa do transporte.
  • Automatização dos processos de entrega: A integração com as empresas é facilitada, permitindo a gestão das mercadorias e evitando extravios.
  • Integração com plataformas de e-commerce: Este é um ponto fundamental para a eficiência logística. As transportadoras devem oferecer a possibilidade de integração com lojas online, para oferecer aos seus clientes opções de entrega diversificadas e notificações automatizadas.

Sustentabilidade e responsabilidade social

Se quer ter uma empresa moderna, atenta ao impacto ambiental das suas escolhas, sendo a sustentabilidade um dos seus pilares competitivos, é essencial que a empresa de serviços de entrega com quem pretende trabalhar valorize muito este ponto nos seus mecanismos de transporte. A adoção de práticas ecológicas, como a transição para veículos elétricos e o uso de embalagens sustentáveis deve ser um ponto diferenciador na sua decisão final. Saiba que este tipo de políticas atrai mais consumidores eco-conscientes, e que estes são um público-alvo cada vez maior em todo o mundo.

Check-list para tomar a decisão final

Ora vamos lá fazer um resumo em forma de lista dos pontos a ter em conta para escolher a empresa de serviços de entrega certa:

  1. Avalie a experiência da empresa.
  2. Analise a reputação.
  3. Estude a variedade de serviços oferecidos e as parcerias.
  4. Considere a segurança, confiabilidade e custo-benefício oferecidos.
  5. Devem estar alinhadas nos valores de negócio.
  6. Reflita sobre questões importantes como sustentabilidade e responsabilidade social.

Analise, compare e, se possível, realize um teste piloto para garantir que a decisão tomada é a mais acertada. Desejamos muito sucesso e crescimento contínuo para a sua empresa.

Drible: Há 10 anos a Tornar Marcas Vencedoras

“Tornar Marcas Vencedoras.” Foi com este mote claro e ambicioso que, em 2015, nasceu a Drible, Agência de Marketing Digital, Design Gráfico e Websites sediada em Vila Nova de Famalicão, que desde o primeiro dia entrou em campo para mudar o jogo das marcas portuguesas.

“Juntar criatividade, inovação, tecnologia e conhecimento estratégico tem sido, desde o início, a nossa fórmula para criar marcas com propósito, relevância e impacto. Queremos inspirar, construir histórias e crescer com os nossos clientes”, afirma Vítor Brandão, fundador e CEO da Drible.

Ao longo desta década, a Drible consolidou-se como parceira estratégica de crescimento para empresas de vários setores: Imobiliário, fitness, energia, clínicas, entre outras. MEDIUM, Jorge Oculista, BOOMFIT ou Closum são apenas alguns exemplos de marcas que a agência acompanhou desde o início e que hoje são referências no mercado.

2024 trouxe a consagração do caminho trilhado: a Drible foi distinguida como “Agência do Ano Portugal” em Design nos Prémios Lusófonos da Criatividade — o reconhecimento mais importante. “Pela primeira vez, trouxemos o maior prémio. É um orgulho gigante na jornada que temos percorrido. Somos mesmo uma equipa vencedora”, sublinha Vítor Brandão.

E uma parte essencial dessa jornada é a equipa: “Com uma cultura assente na colaboração, excelência e criatividade com propósito, a Drible acredita que o talento floresce quando há liberdade para pensar diferente”, considera o CEO, que não tem dúvidas de que “temos uma equipa multifacetada, com talento, rigor e espírito de missão. Cada pessoa é peça-chave da nossa cultura”.

Os próximos 10 anos

Com uma década cumprida, a Drible prepara agora o futuro. Em 2025, a agência quer reforçar o investimento em inteligência artificial, tecnologia criativa e performance estratégica, com o compromisso de continuar a oferecer soluções inovadoras e à medida de cada cliente. “Estamos muito atentos ao mercado. Ser inovadores, disruptivos e estratégicos é a nossa forma de estar no mercado”, assegura Vítor Brandão.

O ano traz também o regresso da 4.ª edição Growth Conference, evento de referência nos negócios digitais na região do Minho: “A Growth já é um palco de inspiração e partilha e já faz parte da agenda de muitas empresas. Esta edição promete continuar a surpreender e a elevar o debate sobre o futuro das marcas”, acrescenta.

Fiel ao mote “Tornar Marcas Vencedoras”, o CEO da Drible não tem dúvidas sobre a década que se avizinha: “Entramos na próxima década com visão estratégica e a ambição de continuar a fazer diferente. Estamos prontos para o próximo nível”.

FC Famalicão recebe prémio de comunicação da Liga BPI

O Futebol Clube de Famalicão foi distinguido com o prémio Comunicação da Liga BPI, galardão entregue pela Federação Portuguesa de Futebol que reconhece e enaltece a criatividade comunicacional relacionada com os valores do principal campeonato nacional de futebol feminino: qualidade, superação, autenticidade e fair play.

A equipa de Comunicação do emblema famalicense recebeu o troféu correspondente ao mês de fevereiro.

A atribuição do prémio, tal como a seleção dos conteúdos, é efetuada por uma equipa constituída por elementos das áreas de serviços da FPF de comunicação, marketing e operacionais da Liga BPI.