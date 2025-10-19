Continental sobe na lista das melhores empresas em Portugal

A Continental, com unidade de produção em Famalicão, registou este ano uma subida no Ranking Merco, que avalia a reputação das empresas em Portugal. Em 2025, a empresa ocupa a 62.ª posição, com 4 942 pontos, uma melhoria face a 2024, quando se encontrava na 67.ª posição.

O ranking é liderado pelo Grupo Nabeiro, seguido da Sonae e do IKEA.

A empresa destaca-se na área automóvel, fornecendo produtos e soluções para várias gamas que são encaminhados para diversos mercados internacionais.