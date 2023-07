Controlo de fronteiras: Portugal proíbe a entrada de 115 pessoas

As autoridades portuguesas controlaram cerca de 673 mil pessoas desde o início da reposição do controlo documental nas fronteiras no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

No âmbito da operação, foi recusada a entrada a 115 pessoas, das quais 76 tentavam chegar a Portugal por via terrestre e 39 por via aérea.

As fronteiras aéreas são aquelas onde mais cidadãos têm sido controlados no âmbito desta operação – só no sábado foram mais de 79.000 passageiros de 463 voos, a esmagadora maioria com origem fora do Espaço Schengen.

A reposição de controlos documentais nas fronteiras permanecerá ativa até às 00:00 horas de 07 de agosto e acontece “a título excecional de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna”, segundo uma resolução do Governo.