Coronado Trail convida a explorar os trilhos da Trofa

Para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e a Semana Nacional do Turismo Industrial, a Câmara Municipal da Trofa promove uma visita às Oficinas de Arte Sacra de São Mamede do Coronado. A iniciativa decorre dia 10 de abril, entre as 09h30 e as 12h30 e tem inscrição gratuita, até ao dia 7 de abril através do e-mail patrimoniocultural@mun-trofa.pt .

O ponto de encontro para os interessados em visitar as Oficinas de Arte Sacra de São Mamede do Coronado, terra de longa tradição de santeiros, e herdeiros do oficio de José Ferreira Thedim, autor da imagem de Nossa Senhora de Fátima da Capelinha das Aparições, do Santuário de Fátima, é o Largo da Igreja Paroquial de São Mamede do Coronado.

A freguesia de São Mamede do Coronado e a história do território trofense é marcada por oficinas de produção de arte sacra onde os santeiros esculpem e pintam imagens religiosas. Esta visita pretende divulgar o património cultural, material e imaterial, associado ao saber-fazer dos Santeiros do Vale do Coronado, dando ao conhecer os artistas, técnicas e histórias de vida associadas ao ofício que foi reconhecido como uma das 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa, estando a decorrer o processo para iniciar o dossier de candidatura a Património Imaterial da Humanidade.