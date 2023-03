Corpo encontrado no rio Cávado

O corpo de um homem, aparentando ter cerca de 50 anos, foi encontrado a boiar no rio Cávado, no concelho de Esposende, na tarde desta segunda-feira. O alerta foi dado para as autoridades pela margem sul do rio e, após a chegada dos Bombeiros de Fão e do bote do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), o corpo foi retirado da água.

Segundo o capitão do porto de Viana do Castelo, Rui Lampreia, não há indícios de crime, mas o caso está a ser investigado pela Polícia Marítima. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Viana do Castelo para ser submetido a autópsia.

Fonte: Diário do Minho