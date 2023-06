Corra, caminhe ou pedale na Famalicão-Joane a 1 de outubro

A nona edição do Festival Internacional Vaudeville Rendez-Vous vai decorrer de 18 a 22 de julho nas quatro cidades que compõem o Quadrilátero Cultura – Barcelos, Braga, Guimarães e Vila Nova de Famalicão. Promovido pelo Teatro da Didascália, a iniciativa contempla uma estreia absoluta, quatro estreias nacionais e um total de 11 espetáculos de circo contemporâneo.

Às mais de duas dezenas de apresentações, que terão lugar nas ruas das quatro cidades onde ocorre o festival, juntam-se, ainda, oficinas de formação e um programa paralelo dedicado a artistas, estudantes e agentes culturais nacionais e internacionais.

Nesta edição do Vaudeville Rendez-Vous o Teatro da Didascália apostou, para os conteúdos programáticos, na reescrita de uma série de espetáculos que passaram pela iniciativa em edições anteriores e noutros contextos da programação nacional. Serão, assim, revisitadas várias obras que são o culminar de processos de reflexão de vários artistas e companhias. Um destes exemplos é a estreia absoluta do espetáculo Solos a 180º – da companhia portuguesa Radar 360º –, que tem como mote para esta nova criação a estrutura cenográfica de um espetáculo anterior. Esta criação poderá ser vista, pela primeira vez, a 20 de julho, às 19h00, na Praça de Pontevedra, em Barcelos, e a 22 de julho, às 11h00, no Jardim do Museu dos Biscainhos, em Braga.

De França, Espanha e Bélgica chegam ao Vaudeville criações que serão estreias em solo nacional. A companhia francesa Le Doux Supplice vai apresentar o espetáculo En Attendant Le Grand Soir a 19 de julho, às 22h00, no Largo do Pópulo, em Braga, e a 22 de julho, no topo norte da Praça D. Maria II, em Famalicão.

De Espanha chega Runa – da companhia Cia 104, de Amer Kabbani – que pode ser vista a 20 de julho, às 22h00, no pátio do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, e a 21 de julho, à mesma hora, no Polidesportivo da Quinta do Aparício, em Barcelos.

Também de Espanha chega Manolo Alcántara que irá dar a conhecer Maña. A criação estreia-se a 20 de julho, às 22h00, na Praça Municipal de Braga, passando, também, pelo topo sul da Praça D. Maria II, em Famalicão, a 21 de julho, às 22h00, e pela Plataforma das Artes e da Criatividade, em Guimarães, no dia 22 de julho, às 22h00.

Grasshoppers (gafanhotos), da companhia belga Circus Katoen, pode ser vista na Praça de Pedra do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, a 20 de julho, às 19h00, na Praça Municipal de Braga, a 21 de julho, também às 19h00, e, finalmente, na Praça Manuel SottoMaior, em Famalicão, a 22 de julho, às 19h00.

Oficinas e programa dedicado a profissionais da cultura

Outro dos destaques da programação da edição de 2023 passa pela dinamização de oficinas de criação e por um programa paralelo para artistas, estudantes e agentes culturais nacionais e internacionais. As oficinas de criação, agendadas para 18 e 19 de julho, em Barcelos e Braga, dão o mote de arranque ao festival. A nona edição do Festival integra, ainda, uma masterclass guiada pela companhia francesa Le Doux Supplice, uma mesa-redonda sobre escrita e dramaturgia no circo e uma sessão de pitching para programadores e agentes artísticos. Mais informações em: www.teatrodadidascalia.com.