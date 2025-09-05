Correntes arrastam jovem de 13 anos no mar da Póvoa de Varzim

Uma jovem de 13 anos foi resgatada esta sexta-feira, 5 de setembro, na Praia do Leixão, na Póvoa de Varzim, após ter sido arrastada pelas correntes.

O alerta foi dado às 13h26 por um nadador-salvador, que rapidamente iniciou o salvamento, com o apoio das equipas de praias vizinhas. A vítima, residente na Póvoa de Varzim, encontrava-se consciente, mas chegou a submergir em alguns momentos durante o resgate.

No areal, foi assistida de imediato pela equipa de salvamento diferenciado da ANS Os Golfinhos e posteriormente avaliada por uma enfermeira. Após estabilização, foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim para a Unidade Local de Saúde da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Na ocorrência estiveram ainda envolvidos a viatura Seawatch da Póvoa de Varzim e a Polícia Marítima.