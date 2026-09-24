A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informou que esta quinta-feira, 24 de setembro, haverá um corte temporário no abastecimento de água em Joane.

A interrupção acontece entre as 14h00 e as 17h00, devido a uma intervenção numa conduta geral de abastecimento de água, na Travessa dos Costas.

Segundo a autarquia, o corte deverá afetar grande parte da freguesia de Joane. A intervenção é necessária para garantir a realização dos trabalhos em segurança e com a maior brevidade possível.

A Câmara Municipal agradece a compreensão da população pelos eventuais incómodos causados.