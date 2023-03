Corte de água em Vila Nova de Famalicão esta segunda-feira

A famalicense Ana Marinho acaba de se sagrar vice-campeã nacional dos 3000 metros, em pista coberta.

Depois do bronze conquistado, este sábado, nos Campeonatos Nacionais de Esperanças (sub-23), nos 1500 metros, a atleta que corre pelas cores do S. Salvador do Campo, fechou a sua participação com um segundo lugar, nos 3000 metros, atrás de Tatiana Moura, da Associação Desportiva Núcleo Oeiras, e à frente de Cátia Pereira, da Juventude Vidiguense.

Os Campeonatos Nacionais de Esperanças (sub-23) em Pista Coberta estão a decorrer em Pombal.