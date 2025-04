Corte de energia em vários pontos da Europa

Uma mota de enduro foi furtada na manhã deste sábado, cerca das 10 horas, em Joane, Famalicão. O suspeito, um homem com cerca de 25 a 30 anos, invadiu a zona privada de uma moradia na Travessa Bouça da Tapada para levar a mota, uma KTM EXC Six Days, com a matrícula 93-VN-93.

A mota estava estacionada num alpendre, escondida da vista da rua. Uma vizinha, ao estranhar a presença do desconhecido durante largos minutos na via pública, ainda lhe perguntou se precisava de ajuda. O jovem respondeu que já teria falado com dono da moradia e que estava tudo bem.

O furto, que aconteceu após a vizinha ter regressado a casa, já foi reportado à GNR. Qualquer informação sobre a mota ou o suspeito pode ser comunicada diretamente às autoridades.