Corte temporário de água afeta ruas de Vale São Cosme e Telhado

A União de Freguesias de Vale São Cosme, Telhado e Portela anunciou um corte provisório no abastecimento de água pública em várias artérias das freguesias de Vale São Cosme e Telhado.

A interrupção do serviço, enquadrada na empreitada de abastecimento de água de Vale São Cosme, tem início às 14h00 de hoje, com conclusão prevista para as 17h00. Durante este período, os serviços operacionais procederam a trabalhos de manutenção numa conduta geral de abastecimento.

As ruas afetadas em Vale São Cosme são a Rua Comendador Manuel Gonçalves e a Rua da Pedra. Em Telhado, o corte abrangeu a Avenida da Raposeira, a Rotunda da Bouça Nova, a Praceta da Raposeira e a Travessa da Raposeira.