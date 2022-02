Covid-19: 28 mortos, 13.158 infetados e menos 117 internados

Em comunicado emitido na tarde desta quarta-feira, a Comissão Política Concelhia do PSD de Famalicão, «condena o ataque perpetrado no CHMA por cidadãos de etnia cigana contra profissionais de saúde e elementos do serviço de segurança, bem como contra todos os membros da equipa do Serviço de Urgência que testemunharam as agressões físicas e verbais».

Perante os atos de violência que aconteceram na madrugada desta terça-feira, nas urgências do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA), a estrutura social democrata «presta profunda solidariedade aos profissionais que foram vítimas das agressões, a quem deseja rápida recuperação física e psicológica», enquanto que os autores do crime devem ser «rapidamente identificados e, apurados os factos, a justiça atue de forma exemplar e sem reservas, para que atos hediondos como os verificados ontem não voltem a acontecer».

Nesta posição, o PSD de Famalicão exige a intervenção da Administração Central depois da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia considerar que “as agressões aos profissionais de saúde do Hospital de Famalicão evidenciam falta de meios humanos e materiais”.

No comunicado fica, ainda, um apelo «para uma profunda reflexão e discussão nacional no sentido da alteração da natureza deste tipo de crime para natureza pública», dado que no atual quadro legislativo, no caso dos crimes contra a integridade física qualificada, se não for apresentada uma queixa formal, não haverá punição.

«Não se pode permitir que o medo impeça a aplicação da justiça por não haver denúncia, nem tão pouco que impere um sentimento de impunidade». Por isso, o PSD defende, «como absolutamente necessária, uma alteração à lei para que este tipo de crime assuma natureza pública, permitindo que o Ministério Público possa atuar em conformidade e de forma célere. Estamos, neste caso, perante atos de enorme violência contra profissionais de saúde, mas queremos igualmente prevenir situações semelhantes no futuro e, acima de tudo, proteger todos os profissionais do Estado em exercício de funções».