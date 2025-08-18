Sociedade

Covid-19: 38 mortos nos primeiros dez dias de agosto

Entre 1 e 10 de agosto, morreram 38 pessoas vítimas de covid-19, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de mortes tem praticamente duplicado de mês para mês desde março, refletindo o aumento das infeções, associado a novas linhagens da variante ómicron.

Apesar de os números estarem longe dos registados em 2021 e 2022, os dados são preocupantes. O registo diário mais elevado ocorreu a 5 de agosto, com 11 mortes. A testagem limitada hoje em dia pode indicar que há ainda mais casos em circulação.

Deixe um comentário

Famalicão: PS critica envolvimento de diretor de escola na campanha de Mário Passos

O Partido Socialista de Famalicão veio a público criticar um post divulgado a 16 de agosto nos meios digitais da Coligação Mais Ação Mais Famalicão e no perfil do candidato à Câmara Municipal.

Em causa está uma mensagem do diretor do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, José Moreira, que, “nessa mesma qualidade, faz um apelo político ao voto, no âmbito das Eleições Autárquicas 2025”, denuncia o PS em comunicado.

A estrutura socialista acusa o atual executivo de “usar a força que a democracia lhes concedeu para bem do povo e de Famalicão, mas que continuam a usar para seu proveito próprio”.

O PS afirma ainda não compactuar com “a pressão que Mário Passos, Augusto Lima e Pedro Oliveira têm promovido para que dirigentes e colaboradores de relevantes instituições educativas, desportivas, culturais e sociais venham a público com vídeos semelhantes a este”.

A coordenadora da Secção de Famalicão, Alexandra Moreira, apela aos cidadãos para que “não tenham medo, não se deixem vergar por um poder que procura ser absoluto” e convida o candidato Mário Passos a “parar com a pressão e realizar uma campanha elevada, justa e transparente”.

O partido garante, se eleito, assegurar às instituições “os meios justos e necessários para a realização da sua missão sem exigir, jamais, qualquer retorno político-partidário”.

A título preventivo, o PS vai pedir parecer à Inspeção-Geral da Educação e Ciência e à Comissão Nacional de Eleições.

Álcool ao volante: Autoridades ‘apertam’ fiscalização durante este mês de Agosto

A PSP, a GNR e a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária lançam amanhã, 19 de agosto, a campanha “Taxa Zero ao Volante”, integrada no Plano Nacional de Fiscalização de 2025.

A iniciativa vai juntar ações de sensibilização e operações de fiscalização em todo o país, com foco em vias de maior tráfego.

Os números preocupam: em 2023, um em cada quatro condutores mortos em acidentes tinha álcool no sangue acima do limite legal. Entre as vítimas autopsiadas, 23% acusaram álcool e, destas, 73% apresentavam valores iguais ou superiores a 1,2 g/l – já considerados crime.

As autoridades recordam: com 0,5 g/l de álcool, o risco de acidente grave ou mortal duplica.

Clássicos dos Bombeiros Famalicenses premiados em Ponte de Lima

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses participaram, este fim de semana, no XIV Charme das Bielas, em Ponte de Lima, evento organizado pelo Clube Limiano de Automóveis Clássicos.

A corporação apresentou dois veículos históricos: a “Pombinha Branca”, de 1927, e um Cadillac de 1928, recentemente restaurado. O desempenho valeu dois prémios de destaque: o Concours d’Elegance – Best of Show, atribuído ao Cadillac, e o 1.º Prémio para o carro mais antigo, conquistado pela Pombinha Branca.

Uma participação que, segundo os bombeiros, “muito honra” a instituição e os elementos do Quadro de Honra que representaram a casa.

Amarcultura de Famalicão volta a brilhar na Romaria d’Agonia em Viana do Castelo

A Associação Amarcultura, de Calendário (Vila Nova de Famalicão), participou pela 15.ª vez consecutiva no Cortejo Histórico da Romaria de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, mantendo o estatuto de único grupo não vianense presente no desfile.

Este ano, o coletivo apresentou a lenda do Rio Lethes, identificando-o com o atual rio Lima. O quadro contou com legionários romanos, um carro alegórico com uma família e um grupo de dança que interagiu intensamente com o público, arrancando fortes aplausos.

O trabalho artístico teve a colaboração da professora Marta Soares, da An-Dança, e da Equipa Espiral, de Braga. O cortejo juntou mais de 3 mil figurantes e atraiu cerca de 150 mil pessoas às ruas de Viana do Castelo.

Governo prolonga situação de alerta até terça-feira

O Governo prolongou por mais 48 horas a situação de alerta devido ao risco de incêndios.

A medida entra em vigor às 0h00 desta segunda-feira, dia 18, e mantém-se até às 23h59 de terça-feira, dia 19.

Segundo a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, o prolongamento deve-se às condições adversas, em especial ao vento forte, que agravam o perigo de fogos rurais.

Recorde-se que Portugal está em situação de alerta desde 2 de agosto, devido às temperaturas elevadas e ao elevado risco de incêndios, sobretudo no Norte e Centro do país.

Famalicão: Choque em cadeia na Av. 9 de Julho

O final de tarde deste sábado fica marcado por um choque em cadeia, na Avenida 9 de Julho, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 18h30, no sentido Brufe – Famalicão e não terá provocado feridos.

A situação provocou algum constrangimento na normal circulação automóvel.