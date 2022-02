Covid-19: Casos em Famalicão continuam a descer de forma acentuada

AMCO Intermediários de Crédito é a única com índice de excelência

A AMCO Intermediários de Crédito é a única empresa distinguida no setor Banca, Seguros e serviços Financeiros no Índice da Excelência. Conquistou ainda o 1º Lugar das Pequenas Empresas em Portugal. A AMCO Intermediários de Crédito obteve o valor de 92.4% de Excelência Global num universo em que o valor médio alcançado pelas empresas participantes foi de 78.9%.

O estudo teve em conta os seguintes parâmetros: a dinâmica organizacional, as práticas, o clima e a gestão de pessoas de cada empresa participante.

«A excelência dá trabalho e é um desafio constante. O empenho, a dedicação e o rigor dos nossos colaboradores permite-nos construir diariamente um caminho de excelência e de sucesso. O mérito não vem da sorte mas sim do trabalho», refere Altino Osório.

O Índice da Excelência é o maior estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano em Portugal que tem como objetivo analisar as práticas de recursos humanos vigentes nas organizações.