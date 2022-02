Covid-19 em Portugal: Mais 35 mortes e 5.789 novos casos nas últimas 24 horas

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 2,3% em janeiro face a dezembro e registou uma redução de 16,1% comparando com o mês homólogo, para 355.868, segundo dados do IEFP.

Em janeiro registaram-se assim mais 7.909 desempregados inscritos face a dezembro e menos 68.491 desempregados em relação a janeiro de 2021, indica hoje o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social divulgou uma nota na qual realça que a subida homóloga no primeiro mês do ano “é o menor aumento no mês de janeiro desde 2007”.

Os dados mostram que o desemprego jovem (pessoas com menos de 25 anos) aumentou 4,6% em cadeia (+1.661 jovens desempregados), mas registou uma queda de 24,9% (-12.513 jovens) face a janeiro de 2021.