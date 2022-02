Covid-19: Há mais 7.107 novos casos confirmados e 38 óbitos em Portugal

DGS muda regras: Acaba isolamento para contactos de alto risco com infetados

A Direção Geral de Saúde fez uma atualização dos procedimentos para os contactos de alto risco. Assim, a partir de agora, esse tipo de contacto deixa de ter isolamento profilático.

As autoridades de saúde continuam, no entanto, a recomendar a testagem sempre que estiverem perante um contacto próximo com alguém que testou positivo.