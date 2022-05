Covid-19: Maioria contra o fim da obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em espaços fechados

Os alunos do curso de Técnico Auxiliar de Farmácia, da Escola Profissional CIOR, realizam uma Feira da Saúde, na terça feira, 31 de maio, entre as 9 e as 13 horas, na Praça D. Maria II. Esta iniciativa acontece como ação de intervenção comunitária projetada pelos alunos, no que se refere à prevenção das doenças cardiovasculares e patologias associadas. «A sensibilização, prevenção e controlo, bem como estilos de vida saudáveis são processos cada vez mais prementes no combate a estas patologias e suas consequências», refere Arcélio Sampaio, diretor de curso.

A feira conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, nomeadamente do núcleo da Saúde, e com a participação de diversos parceiros como as farmácias Cameira e de Calendário, os Bombeiros Voluntários de Famalicão, a Associação de Dadores de Sangue, a Unidade de Cuidados à Comunidade D. Maria II e o ginásio Opengym.

Durante esta Feira da Saúde os famalicenses podem realizar rastreios gratuitos à tensão arterial e à glicemia, assistir / participar numa aula de zumba, receber aconselhamento por parte de profissionais de saúde, entre outros.