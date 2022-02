Covid-19: Mais 55 mortos e 18.135 infetados

O famalicense Nuno Melo vai apresentar a sua candidatura à liderança do CDS-PP no próximo sábado, na sede nacional do partido, em Lisboa. Nuno Melo é o único candidato, até agora, à sucessão de Francisco Rodrigues dos Santos.

Na sexta-feira, o Conselho Nacional do partido marcou o Congresso para 2 e 3 de abril, em local ainda a definir.

Recorde-se que o 29.º Congresso do CDS-PP (que já esteve marcado para novembro) vai eleger o sucessor de Francisco Rodrigues dos Santos, que se demitiu da presidência do partido e não irá recandidatar-se na sequência dos maus resultados eleitorais nas legislativas de 30 de janeiro. O CDS-PP obteve 1,6% dos votos e pela primeira vez desde o 25 de Abril de 1974 ficou sem representação parlamentar.

A eleição dos delegados concelhios e regionais decorre no dia 12 de março de 2022, entre as 16h00 e as 20h00, por escrutínio secreto e em listas plurinominais nas respetivas Assembleias Concelhias, Conselhos ou Comissões Diretivas Regionais, devendo as candidaturas ser apresentadas até dez dias antes do ato eleitor