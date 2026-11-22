Espanha, França e Países Baixos já detetaram a PJ.2.1, uma nova variante da Covid-19 identificada no Canadá em maio. Chegar a Portugal é “expectável”, mas as recomendações de saúde pública não devem mudar.

Quem o diz é Bernardo Gomes, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), em declarações à Executive Digest. “Aparentemente é mais transmissível, mas não há motivo de preocupação”, afirma, sublinhando que não existe sinal de maior severidade.

Porque se espalha mais depressa

Segundo investigadores alemães, a proteína Spike da PJ.2.1 liga-se com mais força ao recetor ACE2, por onde o vírus entra nas células humanas. Será isso que explica a rapidez com que circula. Em Espanha, já há cadeias de transmissão locais na Catalunha, no País Basco e em Madrid.

Vacina continua a funcionar

Os anticorpos gerados pela vacina de reforço atual, adaptada à variante XFG, neutralizam a PJ.2.1. Os cientistas avisam, porém, que novas mutações podem alterar este cenário, e apontam para outra variante a vigiar, a BA.3.2, detetada sobretudo em crianças.

Para Bernardo Gomes, o facto de Portugal ter vivido uma fase intensa de transmissão no final do verão e início do outono deverá limitar o impacto da nova variante.

Sintomas e vigilância

Não há indicação de sintomas diferentes dos habituais, como febre, tosse, dor de garganta e cansaço, que também surgem noutras infeções respiratórias.

A Covid-19 continua, ainda assim, a matar: a Organização Mundial da Saúde (OMS) regista 719 mortes entre 21 de setembro e 18 de outubro, contra 542 no período anterior, com 75% das vítimas a terem 65 ou mais anos. Os números podem estar subestimados, por haver menos testes e notificações. Por isso, o especialista defende que se mantenha a vigilância epidemiológica.