A CP – Comboios de Portugal alertou para a possibilidade de “perturbações pontuais na circulação” devido a uma greve convocada pelos sindicatos Sinfb e Stmefe, entre esta sexta-feira, 9 de agosto, e 31 de agosto, com maior incidência no dia 15 de agosto.

Segundo o aviso no site da CP, a greve poderá causar interrupções significativas na circulação dos comboios, especialmente no dia 15, em que a paralisação será de 24 horas e afetará as oficinas de manutenção da empresa.