O Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre a retirada de duas ligações diárias diretas de Alfa Pendular entre Braga e Lisboa, anunciada pela CP na sequência da atualização dos horários ferroviários.

Em causa estão os comboios das 18h00, com partida de Braga, e das 14h00, no sentido Lisboa-Braga. Com estas alterações, as duas cidades passam a ter um intervalo de seis horas sem ligações diretas.

Através de uma pergunta dirigida ao ministro das Infraestruturas e Habitação, o deputado Fabian Figueiredo pretende saber quais os condicionamentos da infraestrutura que justificam esta alteração e quanto tempo deverá demorar a sua resolução.

O partido quer ainda conhecer as alternativas previstas para os passageiros afetados, nomeadamente a possibilidade de ligações com transbordo no Porto, e saber se existe um prazo para a reposição dos comboios retirados.

O Bloco de Esquerda pede também esclarecimentos sobre a taxa de ocupação das ligações suprimidas e as soluções que foram avaliadas antes da decisão da CP.