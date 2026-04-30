Região

CP fecha estação de comboios da Trofa devido a inundação

A estação de comboios da Trofa encontra-se encerrada devido a uma inundação.

De acordo com as informações disponíveis, a decisão prende-se com uma inundação, ocorrida na sequência dos mais recentes episódios de chuva forte.

Não há, para já, nenhuma informação sobre a reabertura do espaço.

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Aluno da Escola Profissional OFICINA conquista primeiro lugar em competição internacional

Daniel Silva, do 12.º ano do Curso Programador/a de Informática da Escola Profissional OFICINA, participou num Creative Jam, em Nantes, onde teve a oportunidade de desenvolver projetos e estabelecer contactos com jovens de vários países, tudo dentro de um ambiente criativo e desafiante.

No âmbito desta participação e competindo com estudantes do ensino superior, Daniel Silva alcançou o primeiro lugar com o projeto “FAROL”, um website e uma aplicação móvel direcionados para a pesca artesanal.
A solução permite consultar condições atmosféricas, identificar zonas com maior concentração de espécies piscícolas e avaliar a viabilidade económica da atividade, contribuindo para uma prática mais eficiente e informada.
Pensada para pescadores com menor familiaridade com tecnologias digitais, a aplicação apresenta informação de forma simples e acessível, reduzindo a complexidade associada a dados técnicos e científicos. Entre as suas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de funcionamento em modo online e offline, bem como a consulta de dados como salinidade da água, localização de bancos de algas e seleção de espécies a capturar.
Este projeto de Daniel Silva encontra-se em fase de desenvolvimento, prevendo a sua expansão para outras linhas costeiras internacionais, com vista à sua futura disponibilização no mercado.

A Creative Jam, que decorreu na cidade francesa de Nantes, reuniu jovens empreendedores e inovadores, bem como decisores políticos, representantes de universidades, organizações empresariais, instituições públicas e especialistas nas áreas da sustentabilidade, economia azul e inovação rural. Ao longo da iniciativa, o aluno da OFICINA participou noutras atividades, todas numa perspetiva de economia azul. O programa incluiu, ainda, a apresentação de iniciativas-piloto e casos de sucesso na região atlântica.

Mais de 450 condutores apanhados sem carta

A condução sem carta voltou a aumentar no distrito de Braga em 2025, de acordo com dados divulgados pela GNR. Ao todo, foram registadas 457 infrações, refletindo a tendência de subida verificada a nível nacional.

Face a 2024, Braga está entre os distritos onde este tipo de crime mais cresceu, com um aumento de 13,14%, correspondente a mais 289 ocorrências. Um cenário que coloca o distrito entre os que mais contribuíram para a subida global destes casos.

Segundo a GNR, a maioria das situações ocorre em arruamentos e estradas nacionais, sendo mais comum entre pessoas com idades entre os 25 e os 40 anos.

 

A força de segurança alerta para o impacto desta prática na segurança rodoviária, lembrando que conduzir sem carta é crime e está muitas vezes associado a outras infrações, aumentando o risco de acidentes.

Famalicão: Vários detidos por condução sob efeito do álcool

Durante o fim de semana, a PSP deteve oito pessoas, entre os 19 e os 54 anos por condução com taxa de álcool superior à permitida por lei, tendo acusado taxas entre 1,21 e 2,24 g/l no sangue.

Os detidos nas cidades de Famalicão, Braga e Barcelos foram notificados a comparecer nos respetivos Tribunais.

Trofa vai inaugurar novo Centro de Recolha Oficial de Animais

Na próxima quinta-feira, a Câmara Municipal da Trofa vai inaugurar, pelas 14h00, o novo CROA – Centro de Recolha Oficial de Animais. Um equipamento que representa um investimento superior a 1 milhão e 100 mil euros que vem reforçar as condições de acolhimento e tratamento de animais no concelho.

Localizado na Rua do Termo, na União de Freguesias de Bougado (São Martinho e Santiago), o novo CROA da Trofa vai substituir o antigo Canil Municipal, dando lugar a uma infraestrutura moderna, mais funcional e preparada para dar resposta ao bem-estar animal.

Com capacidade para cerca de 100 cães e 30 gatos, o CROA vai permitir concentrar num único espaço os serviços técnicos, médico-veterinários (consultório, enfermarias, sala de cirurgia, maternidades, sala de recobro e espaços de higienização) e administrativos.

Para Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal, este projeto “há muito ambicionado vem dar uma resposta mais eficaz e digna às necessidades do concelho em matéria de bem-estar animal. Mais do que garantir a recolha de animais, estamos a assegurar melhores condições de acolhimento e de trabalho”.

Carro de famalicense furtado em Guimarães: “Entraram em casa e levaram-no”

Um famalicense foi vítima de furto automóvel durante a madrugada deste domingo, em Brito, no concelho de Guimarães. O caso terá ocorrido entre as 01h30 e as 02h00.

O veículo, um BMW Série 1 cinzento-prateado com jantes pretas e matrícula 36-TH-58, estava estacionado dentro da propriedade da família da vítima quando foi levado por desconhecidos, em circunstâncias que ainda estão por apurar.

Segundo o proprietário, registaram-se ainda outras tentativas de assalto na mesma rua e em zonas próximas da freguesia, o que tem causado preocupação entre os moradores.

O caso já foi reportado às autoridades.

Trofa assinala Dia Mundial da Saúde com manhã dedicada à promoção do bem-estar

camara trofa municipio

A Câmara Municipal da Trofa vai assinalar o Dia Mundial da Saúde com um conjunto de iniciativas dedicadas à promoção do bem-estar da comunidade, dia 28 de abril.

Entre as iniciativas previstas, destacam-se os rastreios de saúde gratuitos, que terão lugar entre as 10h00 e as 12h00, no Auditório do Fórum Trofa XXI, em parceria com farmácias e óticas do concelho, permitindo à população monitorizar indicadores importantes para a saúde.

A programação inclui ainda uma aula de atividade física ao ar livre, no Parque Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, em colaboração com o Aquaplace – Academia Municipal da Trofa, incentivando a prática regular de exercício físico como pilar essencial de uma vida saudável.

A Autarquia Trofense convida a população a participar nesta manhã dedicada à saúde, reforçando que cuidar da saúde é investir no futuro.