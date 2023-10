CP lança campanha: Vá de Alfa até Lisboa por menos de 7 euros

Os autarcas de Vila Nova de Famalicão e Trofa assinaram esta segunda-feira, 30 de outubro, um protocolo que permitirá aos dois municípios avançar com a elaboração do projeto para uma nova ponte ciclo pedonal sobre o Rio Ave, que ligará os dois concelhos e recriará a antiga Ponte Pênsil.

Mário Passos e Sérgio Humberto encontraram-se esta segunda-feira de manhã, nos Paços do Concelho da Trofa, para a assinatura do acordo que juntará os dois municípios como entidades adjudicantes com vista ao lançamento dos procedimentos pré-contratuais para a contratação dos serviços inerentes à caracterização do local de intervenção – estudos, ensaios, sondagens e levantamentos, como são disso exemplo os ensaios aerodinâmicos e dinâmicos e o estudo hidrológico e hidráulico – e à elaboração do projeto de execução da nova ponte.

Refira-se que a futura ponte deverá recriar a antiga Ponte Pênsil que até janeiro de 1935 garantia a ligação entre os dois concelhos e que, em tempos, foi a principal travessia entre o Minho e o Douro.

O autarca famalicense, Mário Passos considera que esta nova ligação pedonal e ciclável entre Famalicão e Trofa vem reforçar “a relação socioeconómica existente entre os dois concelhos”, falando mesmo num “grande atrativo para a promoção dos dois municípios”.

Já o autarca da Trofa acredita que “será feita história” com a concretização desta empreitada. Sérgio Humberto lembrou ainda a execução da quarta e última fase da empreitada da Variante à Estrada Nacional 14 que inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Ave para falar naquilo que considera ser uma “revolução” nas ligações entre os dois municípios e nas margens do Rio Ave.