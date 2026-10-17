A PSP deteve, em Vila Nova de Famalicão, um homem de 41 anos suspeito de matar outro homem em Marselha, França, em março de 2023. A informação é avançada pela CNN Portugal.

O crime terá ocorrido após uma discussão com um homem de 57 anos, que acabou por morrer. Depois do sucedido, o suspeito terá regressado a Portugal.

A detenção foi efetuada pelo Núcleo de Procurados e Desaparecidos da PSP, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades francesas.

O homem foi presente esta sexta-feira ao Tribunal da Relação de Guimarães, que determinou a prisão preventiva. Ficou, assim, a aguardar num estabelecimento prisional a decisão sobre a sua extradição para França, onde poderá enfrentar uma pena até 30 anos de prisão.