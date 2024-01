Crime: Loja assaltada ao início do dia na nacional Trofa – Famalicão

Famalicense Bruno Oliveira brilha novamente no Got Talent da RTP e levou “sim” de todos os jurados

Bruno Oliveira, natural da vila de Joane, está de regresso ao Got Talent. Depois de uma participação na edição de 2021, onde esteve a um passo de se tornar finalista, o famalicense voltou ao formato televisivo este fim de semana mas, desta vez, em dupla.

Bruno estuda desporto, começou nas danças de salão aos 6 anos, onde esteve durante 11 anos. Mudou para o ballet e começou a ter formação em ballet clássico e contemporâneo, no conservatório AN Dança em Vila Nova de Famalicão. Tem participado em concursos a nível nacional e internacional. Esteve no Dance World Cup, ficou em 2º lugar no solo moderno e no solo contemporâneo ficou em 3º lugar.

Em 2019, quando ganhou o Dance World Cup, foi distinguido com uma bolsa para tirar um curso de dança em Madrid, mas acabou por estar lá apenas 6 meses por causa da pandemia.

Este domingo, Bruno e Mia fizeram uma exibição de paso doble que valeu a aprovação de todos os jurados.

A dupla passou à próxima fase do concurso onde o voto do público é essencial para a sua continuidade.