O serviço de urgência da unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave vai registar condicionamentos na especialidade de cirurgia geral.

Segundo informações obtidas pela Cidade Hoje, o serviço estará condicionado ao exterior das 08h00 do dia 20 (quarta-feira) às 08h00 do dia 21 (quinta-feira); das 08h00 do dia 23 (sábado) às 08h00 do dia 24 (domingo) e das 20h00 do dia 24 (domingo) às 08h00 do dia 25 (segunda-feira) .

Os utentes que necessitem de cuidados de saúde terão de ser encaminhados para outras unidades hospitalares.