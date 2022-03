Crime: Três viaturas alvo de assalto na última noite em Famalicão

A Mafalda tem 13 meses e foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal tipo 1.

A criança de Vilarinho das Cambas, para que possa ter uma melhor qualidade de vida, necessita de uma cadeira adaptada e outros equipamentos de fisioterapia.

Uma vez que estamos a falar de material muito dispendioso, a família está a fazer uma campanha de recolha de tampinhas.

Todas as doações podem ser entregues na “Salinha da Joana”, no Edifício Barão da Trovisqueira, junto ao Café Ponto Final, no centro da cidade, ou no Salão Lu Cabeleireiros, na galeria comercial do E.Leclerc de Famalicão.