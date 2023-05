Criminalidade desceu e sinistralidade rodoviária aumentou no distrito

Os novos campeões nacionais sub-19 e as vencedoras da Taça de Portugal de futebol feminino foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal, nos Paços do Concelho.

O dia histórico foi sábado, 27 de maio, a receção foi ao final da tarde desta segunda-feira. Os atletas e as atletas, bem como as equipas técnicas e restante responsáveis “invadiram” o edifício municipal, a convite de Mário Passos. Jorge Silva e Miguel Ribeiro, presidentes do FC Famalicão e da SAD, também participaram neste momento que terminou com uma aparição de todos na varanda do edifício para a uma saudação muito ruidosa dos adeptos que se encontravam no exterior.

No final, houve foto de família daqueles que, a 27 de maio, foram autores de mais uma bela página na já longa história do FC Famalicão e, claro está, do município famalicense.