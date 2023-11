Crise na Saúde: Falta de médicos afeta quase 40 hospitais do país

Durante mais de 15 horas, várias zonas de Calendário ficaram sem acesso à água da rede.

Na origem da falha terá estado um problema na válvula que assegura a distribuição da água para as zonas da Lage, S.Miguel o Anjo e Alto do Bairral.

De acordo com fonte da autarquia, a situação mereceu a atenção dos técnicos desde o primeiro momento, no entanto, dado a complexidade do problema, só na manhã deste feriado foi possível assegurar o restabelecimento do serviço.