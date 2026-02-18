Região

Crise no Grupo Celeste leva 300 trabalhadores para a rua em protesto

Na sexta-feira, pelas 11:00, os trabalhadores do Grupo Celeste vão sair à rua para protestar em frente às instalações da empresa em Guimarães.

O SINTAB – Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal – revela que funcionários da panificadora, com unidades em Vizela, Guimarães e no distrito do Porto, continuam sem receber o salário de janeiro e o subsídio de férias.

Segundo o sindicato, a crise de gestão do grupo, que já provocou atrasos nos pagamentos no passado, intensificou-se com o pedido de insolvência da empresa Conceitos Avulso, para onde os trabalhadores foram transferidos em 2019. Como consequência, poderão ter de recorrer ao Fundo de Garantia Salarial, cujos valores não cobrem os salários em atraso.

O SINTAB salienta que a falência ainda pode ser evitada, já que existem trabalhadores, instalações, clientes e encomendas, mas falta matéria-prima. Atualmente, cerca de 300 pessoas estão sem trabalho e sem rendimento.

O Grupo Celeste está em Processo Especial de Revitalização e tenta renegociar dívidas de 15 milhões de euros junto de mais de cem credores.

Póvoa de Varzim: Praias ficam cobertas de espuma trazida pelo mar

Várias praias da Póvoa de Varzim ficaram cobertas por um manto de espuma marinha, numa imagem invulgar que foi registada e partilhada nas redes sociais esta quinta-feira.

Trata-se de um fenómeno natural associado à forte agitação marítima que se tem verificado nas últimas semanas.

Algo semelhante aconteceu em praias de Viana do Castelo.

Ministro da Educação, Ciência e Inovação nos 52 anos da Universidade do Minho

Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, é presença confirmada na sessão solene dos 52 anos da Universidade do Minho. A cerimónia decorre na manhã do dia 18 de fevereiro, às 10h30, no salão medieval do edifício da Reitoria, em Braga.

A sessão solene, para além da intervenção de Fernando Alexandre, conta com a presidente do Conselho Geral da UMinho, Maria da Assunção Raimundo, do reitor da Universidade, Pedro Arezes, e do presidente da Associação Académica (AAUMinho), Luís M. Guedes.

O programa inclui o cortejo académico e a entrega de medalhas e diplomas, bem como dos prémios Mérito Científico e Mérito na Docência. Os momentos musicais estão a cargo do Coro Académico da UMinho e do Grupo de Câmara do Departamento de Música da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas (DM-ELACH) da UMinho.

As comemorações englobam, também, dois concertos abertos ao público. No dia 17 de fevereiro, às 21h30, na Igreja de São Francisco, em Guimarães; e no dia 18, às 21h30, no salão medieval da Reitoria da UMinho. Os espetáculos serão interpretados pela Orquestra Académica e pelo Coro do Departamento de Música do DM-ELACH, sob a direção de Vítor Matos.

Famalicão: Paulo Cunha anuncia recandidatura à Distrital do PSD

Paulo Cunha recandidata-se a novo mandato na Distrital de Braga do PSD. O famalicense, eurodeputado e vice-presidente do PSD Nacional, lidera a estrutura desde 2020, justifica a candidatura «pelo percurso que tenho feito ao serviço do PSD» e pela «vontade firme de contribuir para aumentar a presença do partido na vida das nossas comunidades».

O famalicense entende que a Distrital deve empenhar-se na definição das políticas de âmbito nacional, «mas também deve estar próxima das populações, apoiando a ação governativa e trabalhando em articulação com as suas estruturas: núcleos, secções concelhias, autarcas social-democratas, jovens social-democratas e trabalhadores social-democratas, para assegurar a boa execução das medidas adotadas a nível nacional».

«A união, confiança e sentido de missão coletiva» são, para o candidato, essenciais «para estarmos à altura das responsabilidades que os cidadãos depositam em nós. É tempo de reforçar laços, de consolidar convergências e de afirmar, com serenidade e determinação, que juntos somos mais fortes e mais capazes de servir Braga e Portugal».

Os resultados alcançados nas últimas eleições autárquicas «confirmam que este é o caminho certo», sempre com «o foco nas pessoas», pela «resolução concreta dos seus problemas», mas também «no combate firme aos extremismos e populismos, e o da afirmação do PSD como uma plataforma política aberta a todos os que queiram servir as suas comunidades, desde que partilhem os nossos ideais e respeitem os nossos valores».

No comunicado enviado às redações, Paulo Cunha também convoca cada estrutura “laranja” a apoiar o Governo. «A estabilidade, o sentido de responsabilidade e o espírito de serviço público, que defendemos para o país, convocam-nos a apoiar o Governo liderado por Luís Montenegro. É esse desígnio que orienta e fundamenta a minha candidatura».

O ato eleitoral está marcado para o último dia do mês, 28 de fevereiro.

 

Desfile de Carnaval da Trofa adiado para 22 de fevereiro

A Câmara Municipal da Trofa e a FapTrofa (Federação das Associações de Pais das Escolas do Concelho) decidiram, em reunião com a Proteção Civil Municipal, adiar o Desfile de Carnaval para o domingo, 22 de fevereiro, no mesmo horário, 14h30, e no mesmo local, junto à Estação Ferroviária da Trofa.

O desfile estava agendado para o próximo domingo, mas perante a instabilidade meteorológica atual e a previsão de chuva para a tarde de domingo, e para terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, e tendo como principal prioridade a segurança, a saúde e o conforto das centenas de crianças participantes, foi tomada a decisão de adiamento.

Esta decisão, segundo o Município trofense teve igualmente em consideração «o enorme empenho e dedicação das Associações de Pais e das próprias crianças, que ao longo das últimas semanas têm trabalhado com entusiasmo e criatividade na preparação deste evento tão especial. Garantir que todo este esforço possa ser vivido num ambiente seguro, confortável e de qualidade foi um fator determinante».

Tribunal de Famalicão ordena prisão para pai e filho que atacaram inspetores da PJ

O Tribunal de Famalicão decidiu aplicar medidas privativas de liberdade a um pai e ao filho, residentes em Duas Igrejas, Paredes, depois de ambos terem reagido com violência a uma busca domiciliária da Polícia Judiciária. O mais novo, de 43 anos, é investigado por crimes sexuais.

O filho ficou em prisão preventiva e o pai em prisão domiciliária. Durante a operação, dois inspetores foram atingidos por disparos, um na cabeça e outro no ombro, muito perto do pescoço.

A busca estava ligada a um caso de prostituição e pornografia infantil envolvendo uma menor de 15 anos. O pai disparou contra os inspetores enquanto a PJ realizava a ação.

Câmara da Trofa convida artistas locais para o Festival Belive

A Câmara Municipal da Trofa convida artistas e projetos musicais do concelho a apresentarem candidaturas para integrar o cartaz do BeLive Trofa 2026, um dos festivais de maior relevância do Norte do país.

As candidaturas estão abertas até 28 de fevereiro, através do endereço de correio eletrónico: juventude@mun-trofa.pt.

O objetivo é valorizar e promover o talento local, de artistas e projetos musicais trofenses, permitindo-lhes subir ao palco do evento e apresentar o seu trabalho ao público no projeto “Sons da Casa”.

As candidaturas deverão incluir obrigatoriamente os seguintes elementos: biografia do artista ou projeto musical, maquete do projeto com um máximo de três temas originais, rider técnico com as necessidades técnicas para atuação ao vivo.