Crise nos Ovos: Preços disparam e devem continuar a aumentar

O preço do peixe aumentou na última semana, segundo a DECO PROteste. Entre 12 e 19 de março, seis das oito variedades de peixe monitorizadas ficaram mais caras. Os maiores aumentos foram registados no carapau, na pescada, no peixe-espada-preto e no robalo.

No total, o preço do peixe subiu 2,05%, e agora custa, em média, 82,93 euros por um quilo de oito tipos diferentes de peixe. O carapau foi o mais caro, com um aumento de 13%, passando a custar 4,81 euros por quilo.

Esta subida também se refletiu no preço de um cabaz com 63 alimentos essenciais, que agora custa 236,95 euros – mais 1,21 euros do que na semana anterior. No entanto, comparando com o ano passado, o cabaz custa menos 1,41 euros.

Desde janeiro de 2022, o preço do cabaz subiu 49,25 euros, o que significa um aumento de 26%.