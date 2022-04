Cristiano Ronaldo mostra interesse em ir para o Paris Saint Germain

Gostaria de fazer o seu negócio obter mais lucro, mas não sabe como? Existem algumas mudanças simples que poderão ajudar a sua empresa a lucar mais do que atualmente.

Talvez já tenha ouvido falar em marketing digital, e sabe que ao investir neste, pode ajudar a sua empresa a destacar-se da concorrência e alcançar resultados lucrativos? De acordo com um estudo elaborado pela Multidados, o investimento em marketing digital cresceu para 47,2% das empresas portuguesas no inicio do ano passado, o que revela que a aposta tem sido cada vez maior.

O Marketing Digital consiste em estratégias de marketing aplicadas e adaptadas para a Internet. A produção de sites, blogs e conteúdos, gestão de redes sociais, práticas de SEO, campanhas de e-mail marketing, anúncios online, análise de métricas, entre outras ações, são parte das ferramentas do Marketing Digital.

Por onde começar?

1. Invista num plano de SEO

Isso ajudará o seu website a aumentar a posição na pesquisa orgânica de forma a obter mais tráfego para palavras-chave competitivas e posteriormente converter em vendas.

“SEO – Search Engine Optimization”, não é mais do que a sigla para Otimização para Motores de Busca. Tal como o próprio nome indica, SEO é um conjunto de técnicas utilizadas para melhorar a posição de um website/blog nos resultados orgânicos dos motores de busca (Google, Bing, Yahoo, etc.).

Estima-se que, todos os dias, são feitas cerca de 5,6 bilhões de pesquisas no Google. Esse volume de pesquisa mostra como é importante a otimização do seu site para que ele fique bem classificado no mecanismo de busca. Se procura alcançar as melhores posições entre os resultados para pesquisas feitas no Google, ou destacar-se da concorrência online, é essencial que invista em SEO.

2. Invista em comunicação relevante

Para que o Google o considere uma boa indicação de pesquisa, deverá investir em conteúdos de comunicação relevantes para o seu público-alvo. Um bom planeamento é vital para que o seu negócio consiga prosperar no mundo digital, por isso aconselhamo-lo a adotar técnicas de copywriting e storytelling.

3. Invista numa agência de SEO

Por não ser uma tarefa fácil, aconselhamo-lo a investir numa agência de SEO, de forma a garantir que produz os conteúdos necessários para obter os melhores resultados. Como foi dito anteriormente, um bom plano de Marketing Digital e SEO ajudará o seu website a aumentar a posição na pesquisa orgânica de forma a obter mais tráfego.

O tráfego orgânico é um dos principais impulsionadores de crescimento, vendas e aquisição de clientes e ter a estratégia certa de SEO para o seu site é, portanto, essencial.

As principais vantagens do SEO

1. Crescimento da marca

O crescimento da marca ajuda a criar empresas fortes. Quando reconhecemos imediatamente um nome, um logo ou um slogan, isso significa que essa empresa está um passo à frente. Estar no topo dos resultados dos motores de pesquisa é marcar uma presença afirmativa no mercado. Os consumidores ficarão mais familiarizados com a sua marca, produto ou serviço.

2. Melhorar posições no SERP (Search Engine Results Page)

Segundo o Advanced Web Ranking, as três posições iniciais no SERP recebem um total de 60 % dos cliques. Quanto melhor ranking o seu site tiver, melhores resultados obterá. O Marketing SEO ajuda a comunicar melhor o seu website com os algoritmos dos motores de pesquisa. Os resultados são um reconhecimento do Google do valor do seu website e da sua empresa. Como um selo digital de qualidade e confiança para os consumidores.

3. Mais confiança, mais tráfego

Quanto melhor ranking tiver o seu site, maiores serão as possibilidades de aumentar o seu tráfego orgânico. O Marketing SEO, através da otimização da sua página – com títulos e meta-descrições, por exemplo – torná-la-á mais clara aos olhos dos consumidores nos resultados dos motores de pesquisa, tendo assim mais possibilidades de os persuadir a clicar. O resultado é simples: mais tráfego e visitas.

4. Mais tráfego, mais leads

O Marketing SEO irá aumentar a percentagem de conversão do tráfego em leads. Isto porque o SEO se foca em perceber o que os clientes querem – e em, depois, preencher essas necessidades. Criar uma estratégia de SEO forte passa por conhecer os utilizadores e desenhar um produto digital que corresponda ao que estes pretendem. Com o Marketing SEO é possível analisar o funil de vendas e determinar o que os utilizadores querem a cada momento da sua jornada, sendo possível fazer um mapeamento e criar conteúdo mais eficiente para cada uma dessas ocasiões. Resultado? Mais conversões.

5. Crescimento do negócio além-fronteiras

Com o Marketing SEO poderá alargar o alcance da sua empresa para lá da sua região. A sua página pode estar classificada nos SERP para diferentes localizações. Se o conteúdo for relevante irá aparecer, independentemente da localização dos utilizadores. Com o SEO, o espaço para crescer é ilimitado.