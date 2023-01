Cristina Ferreira anuncia que vai a Guimarães e bilhetes esgotam em uma hora

Depois do sucesso em Gondomar e Lisboa, Cristina Ferreira leva o seu “Cristina Talks” a Guimarães.

“Depois do sucesso das primeiras edições, as Cristina Talk estão de volta. Desta vez, Guimarães será o palco de uma experiência transformadora. Acompanhada por oradores surpresa, Cristina Ferreira, apresentadora de televisão e empresária, promete momentos de reflexão, partilha e construção, momentos aos quais ninguém será indiferente”, pode ler-se no comunicado.

O conferência foi anunciada ao final da tarde desta terça-feira para o Multiusos e esgotou em cerca de uma hora.