Concelho

CROA Famalicão lança campanha: “O amor não tira férias”, não abandone os animais

O Centro de Recolha Animal de Famalicão (CROA) lançou, nesta sexta-feira, uma campanha de sensibilização contra o abandono de animais de estimação, especialmente durante os períodos de férias. Esta iniciativa surge numa altura em que se regista um aumento significativo do abandono, devido às viagens e ao maior tempo fora de casa.

A campanha pretende alertar a população para a responsabilidade de cuidar dos animais durante todo o ano, e reforça que o abandono é uma prática cruel e ilegal. O CROA apela a que todos planeiem as férias com os seus animais em mente ou procurem alternativas responsáveis.

Famalicão: Multa da Câmara à Mobiave é de 185 mil euros mas pode subir 500€/dia

A Câmara de Famalicão vai multar a Mobiave, empresa dos transportes públicos intermunicipais, por não cumprir o contrato. As falhas incluem autocarros velhos, emissões de CO2 acima do permitido e a falta de bilhética móvel e carregamento online de títulos.

Segundo a autarquia, há 37 veículos que não cumprem as regras de emissões. O contrato exige uma frota com, no máximo, 16 anos, média de seis anos e classe de emissões mínima “Euro 4”. A empresa já tinha sido avisada sobre estes problemas antes de começar o serviço, em abril.

A Mobiave admite as falhas mas diz que só conseguirá resolvê-las até 1 de novembro. Se não o fizer, a Câmara vai cobrar uma multa 500 euros por dia, para além dos 185 mil euros já definidos.

Famalicão: Tribunal dá razão à Continental que despediu trabalhador por faltar sem avisar

Um funcionário da Continental Mabor, em Lousado, foi despedido depois de faltar vários dias ao trabalho sem avisar a empresa. O tribunal confirmou a decisão.

De acordo com o Jornal de Notícias, que avança com a notícia, o trabalhador estava na fábrica desde 2016 e, em 2023, acumulou 12 faltas injustificadas. Em três dessas faltas, não deu qualquer justificação. Nas outras, disse que esteve doente ou pediu o dia à chefia, mas não registou nada no sistema interno da empresa.

Apesar de ainda ter dias de férias por gozar, o patrão não aceitou as desculpas. O Tribunal da Relação de Guimarães deu razão à Continental Mabor e manteve o despedimento.

Três feridos em violenta colisão na estrada Famalicão – Braga

Três pessoas ficaram feridas, na noite desta sexta-feira, na sequência de uma violenta e aparatosa colisão entre duas viaturas, na N14, em Tebosa, no concelho de Braga.

O acidente aconteceu cerca das 21h30 e motivou um alerta para os Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Das vítimas socorridas, uma inspirou mais cuidados por estar encarcerada, no entanto não há registo de ferimentos graves.

Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Famalicão: PAN reage a vídeo de lixo a ser soprado para o rio e pede explicações à Câmara

O PAN de Famalicão solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal após receber um vídeo, gravado por um morador, onde se vê um funcionário a soprar plásticos para o Rio Pelhe, no recinto da feira semanal.

Segundo o partido, “todos estes plásticos vão seguir o percurso até ao mar, poluindo as margens do Pelhe, do Ave e as praias, e inclusive causando a morte por asfixia dos peixes e outros animais”.

O PAN defende uma estratégia local para a despoluição dos rios, com mais ecopontos, ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores municipais e comerciantes, e uma fiscalização adequada para evitar este tipo de situações.

Famalicão: “Estamos prontos”, garante Justin de Haas

A declaração é de Justin de Haas na antevisão ao jogo inaugural da I Liga, com o Santa Clara.

Mesmo perante o avanço competitivo que a equipa dos Açores já leva – pela disputa de três jogos de acesso à fase de grupos da Liga Conferência – o defesa central do Famalicão acredita que o plantel “está preparado, porque fizemos uma boa pré-época, trabalhamos no duro e fizemos várias jogos-treino”. Acrescenta que o plantel, após seis semanas de preparação, treinou melhor as ideias de Hugo Oliveira, que chegou ao clube em dezembro passado.

Justin, que está em Famalicão desde a época 23-24, é um dos capitães da equipa. Fala “numa honra” liderar um grupo “com vários líderes, dentro e fora do campo”.

Na pré-época já marcou três golos, todos de grande penalidade, e “espero ser o primeiro da lista no domingo”.

A preparação da nova temporada tirou ao Famalicão Topic, “um amigo desde o primeiro dia” e Aranda, por lesão. “Estamos aqui por ele e terá sempre o nosso apoio”, um incentivo que também pede aos adeptos. “O entusiasmo manifestado na apresentação é para se repetir no estádio. É muito mais fácil jogar com ‘doze jogadores'”, assumiu o defesa central.

O Famalicão recebe o Santa Clara na tarde deste domingo, às 17 horas, no Estádio Municipal.

Famalicão: Fim de semana com Mostra Comunitária em Portela e Requião

O fim de semana em Famalicão vai contar com a realização de duas mostras que prometem animação para todas as idades.

Este sábado, 9 de agosto, a Mostra Comunitária de Portela anima o Polidesportivo da ADESPO a partir das 15h00, com fanfarra, aulas de zumba, exercício físico, sunset com DJ, festa da cerveja, atuações musicais e rancho folclórico, terminando com fogo de artifício à meia-noite.

Já em Requião, a 12.ª Festa Compra e Venda decorre no adro da igreja, sábado e domingo, com artesanato, produtos biológicos, hortícolas, artigos em segunda mão e muita gastronomia. Haverá ainda demonstrações de artes marciais, música popular e atuações da Academia Sénior local.