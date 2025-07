D.A.M.A. Dillaz e Quim Barreios na Feira de Artesanato de Famalicão

Mogege está em festa no próximo fim de semana, com a mostra comunitária. Maioritariamente vai decorrer na Praça de Santa Marinha. Esta sexta-feira, pelas 21 horas, abertura da mostra com a presença da Fanfarra do Agrupamento CNE de Mogege; 21h30, atividades com as crianças participantes nas Férias Desportivas; 22 horas, atuação musical com DJ Jorge Reyna.

Sábado, 10 horas, abertura da mostra, com os expositores; 11 horas, participação do grupo Alex Ryu Jitsu; 16 horas, atuação do grupo de concertinas; pelas 17 horas, Trail Penedo da Moura; 21 horas, Festival dos Ranchos: Rancho Folclórico de Cinfães, Rancho Folclórico da Beira Mondego, Grupo de Danças e Cantares de Santa Maria da Feira, Rancho Folclórico de São Pedro de Rates e Rancho Folclórico de Santa Marinha de Mogege. Encerra às 23 horas.