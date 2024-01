Da Grécia pode chegar o próximo reforço do FC Famalicão

A animação de Carnaval decorre de 9 a 13 de fevereiro, no centro da cidade e em várias freguesias de Famalicão. O município, as Juntas de Freguesia e outros parceiros garantem animação, condições de acolhimento e segurança.

A animação musical e artística estará presente em vários momentos, em particular no Desfile Infantil, Carnaval Sénior e na noite de folia que decorre habitualmente no centro da cidade. Vão ser mantidos os dois palcos, com participação de DJ`s convidados, na Praça 9 de Abril e na Praça D. Maria II, a que acresce, mais uma vez, a animação musical dentro do Mercado Municipal.

No que diz respeito à segurança, há um reforço policial, presença de bombeiros, proteção civil e pessoal técnico da Câmara Municipal.

À semelhança do ano anterior serão disponibilizados meios de transporte de acesso à cidade, que garantirão, igualmente, um seguro regresso a casa. Foi mantido o serviço gratuito de autocarros com saídas de diferentes pontos do concelho, e igualmente com a parceria da CP-Comboios de Portugal.

Outra medida que transita é a utilização de copos reutilizáveis. Implementada pela Câmara Municipal em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão (ACIF) em 2020, tem por objetivo chamar à responsabilidade ambiental e social dos envolvidos.

Como tem acontecido nos anos anteriores, em diferentes freguesias e vilas serão também proporcionados momentos de fruição carnavalesca através de desfiles e outras atividades programadas.

Considerando que compete à Câmara Municipal prestar apoio a atividades de interesse municipal, está previsto um gasto, que irá esta quinta-feira a reunião de Câmara, no montante de 173.654,20 euros.

O município vai isentar os estabelecimentos de restauração e bebidas, com o estatuto de estabelecimento aderente à organização dos festejos, do pagamento de taxas pela ocupação do domínio público, pelo período de dois dias. Autoriza, com caráter de exceção, o alargamento do horário de funcionamento dos bares e estabelecimentos hoteleiros aderentes (inicia às 21h00 do dia 12 de fevereiro de 2024 e termina às 04h30 do dia 13 de fevereiro de 2024).