Dádiva de Sangue na Escola D.Sancho I no próximo dia 20

A Instituto Português do Sangue e da Transplantação leva a efeito, no próximo dia 20 de março, uma ação de recolha de sangue na Escola D. Sancho I.

A iniciativa vai decorrer entre as 9h00 e as 12h30 e tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva de sangue.

A organização apela à participação da população, lembrando que um pequeno gesto pode ajudar a salvar vidas e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo.