DAMA, Nuno Ribeiro e Richie Campbell no Festival BeLive Trofa 2024

A 4.ª edição do Fórum Ambiente, sob o tema “Mobilidade Urbana, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável”, decorre no auditório do Fórum Trofa XXI, no dia 6 de junho.

Esta organização da autarquia trofense tem por objetivo o debate e partilha de experiências relacionadas com o meio ambiente. O tema deste ano é a mobilidade urbana, reunindo um conjunto de oradores especialistas que, ao longo de todo o dia, irão apresentar soluções, inovações e exemplos de sucesso de práticas relacionadas com a mobilidade urbana e desenvolvimento sustentável.

A sessão de abertura está marcada para as 10h00, e o primeiro painel terá Ariana Pinho, da Área Metropolitana do Porto, a moderar três oradores. Sérgio Pinto Cardoso, da Unidade Local de Saúde do Médio Ave, que abordará os benefícios da mobilidade ativa para a saúde; seguindo-se Paula Nunes da Silva, da Quercus, que terá uma intervenção relacionada com o impacto da mobilidade nas alterações climáticas; a terminar o primeiro painel João Joanaz de Melo, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que lançará os desafios da descarbonização no setor dos transportes.

Ainda durante a manhã, o segundo painel “Promoção da Intermodalidade e dos Serviços de Mobilidade” e sob a moderação de Pedro Barradas, Armis Group, Rui Velasco Martins, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes e Inês Viegas, Board Member da Transportes, Inovação e Sistemas apresentam nova cultura de acessibilidade e mobilidade e a tecnologia ao serviço da mobilidade.

A parte da tarde estará reservada para as políticas de mobilidade sustentável com a participação do Presidente da Ordem dos Arquitetos, Avelino Oliveira. Daniel Casas Valle da Urban Dynamics, será o segundo orador, com o tema relacionado com o desenho urbano como Indutor de modos suaves e ativos, Sandra Lameiras, da Otimização e Planeamento de Transportes, S.A, apresentará planos de mobilidade urbana sustentável e a fechar o painel, o Vereador da Câmara Municipal da de Viela Real, Adriano Sousa, demostrará a importância da estratégia na promoção e desenvolvimento de projetos sustentáveis.

Com entrada gratuita, os interessados devem proceder à inscrição prévia, através do link disponibilizado no site da Câmara Municipal da Trofa: https://mun-trofa.pt/14567/iv-forum-do-ambiente—formulario-de-inscricao.