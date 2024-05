Danc´In Trofa 2024 acontece a 25 de maio

A 9ª edição do Festival BeLive Trofa 2024 regressa ao formato original, com quatro dias de concertos, de 25 a 28 de julho, no Mercado/Feira da Trofa, com entrada gratuita.

As noites vão arrancar sempre com concertos de artistas locais terminando com DJ´s a animar pela noite dentro e alguns dos principais nomes da música portuguesa vão subir a palco ao longo dos quatro dias de evento.

O BeLive Trofa arranca na quinta-feira, dia 25 de julho, com Nuno Ribeiro e Los Bravos como DJ´s. Na sexta-feira, dia 26 de julho, os DAMA são a atração principal, seguidos pelo DJ Overule.

No sábado, atua Richie Campbell e a noite termina com o DJ Diego Miranda. E no domingo, último dia do festival, Mastiksoul é o responsável pela animação musical.

Imagens: Facebook