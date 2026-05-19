Danc’in Trofa regressa a 20 de junho com um dia totalmente dedicado à dança

A Câmara Municipal da Trofa promove, no dia 20 de junho, mais uma edição do Danc’in Trofa com um dia inteiramente dedicado à dança nos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro e no Auditório do Fórum Trofa XXI.

A iniciativa, organizada em parceria com as escolas Passos de Dança, MTV4 Dance, ALVA e Baluarte, vai reunir cerca de 500 bailarinos de diferentes idades.

O programa divide-se em duas vertentes, uma formativa através da realização de masterclasses, workshops e aulas abertas ao público e outra demonstrativa e performativa com vários espetáculos ao longo do dia.

A programação formativa arranca às 9h30, no Espaço Lounge, com uma sessão de Pilates, orientada por Maria João Reis. Às 10h30, no mesmo espaço, decorre uma aula de Tai-Chi, dinamizada por Cláudio Chaves. Durante a tarde, às 15h00, realiza-se uma sessão de Zumba e, às 16h00, uma aula de Bollywood, ambas orientadas por Miminho. Todas estas atividades são gratuitas e realizadas ao ar livre.

Na Concha Acústica, também em formato gratuito e ao ar livre, a programação inicia-se às 10h30 com uma Aula de Dança Criativa Comercial, dirigida a crianças dos 3 aos 5 anos, com a formadora Maria Pinto. Às 11h15, segue-se uma Aula de Dança Criativa Clássica, para a mesma faixa etária, orientada por Sofia Batista.

Já durante a tarde, às 14h00, a formadora Joana Silva dinamiza uma aula de K-Pop, destinada a participantes dos 6 aos 9 anos. Às 15h00, Sofia Rego orienta uma sessão de Jazz Pop, também para crianças dos 6 aos 9 anos. Às 16h00, a formadora Hannah conduz uma aula de Kangoo Jump, destinada a participantes com mais de 14 anos, mediante inscrição limitada a 25 vagas.

No Espaço Tenda, decorrerão workshops destinados a participantes dos níveis intermédio (11 aos 14 anos) e avançado (mais de 15 anos). Às 10h00, o formador Rafa orienta um workshop de Dança Comercial – Intermédio, seguindo-se, às 12h00, um workshop de Dança Comercial – Avançado. Durante a tarde, às 14h00, Bruno Duarte dinamiza um workshop de Hip-Hop – Intermédio, encerrando este espaço com um workshop de Hip-Hop – Avançado, às 16h00.

No espaço exterior junto ao Fórum Trofa XXI, decorrerão igualmente workshops gratuitos destinados aos níveis intermédio (10 aos 14 anos) e avançado (mais de 14 anos). Às 10h00, Vanessa Cunha orienta um workshop de Dança Contemporânea – Intermédio, seguindo-se, às 11h10, um workshop de Dança Contemporânea – Avançado.

Às 12h20, Clara Capucho conduz um workshop de Dança Jazz – Intermédio, e, às 13h30, um workshop de Dança Jazz – Avançado.

Durante a tarde, às 14h40, Andrew Martinov orienta um workshop de Ballet Clássico – Intermédio, terminando esta componente formativa com um workshop de Ballet Clássico – Avançado, às 15h50.

A componente performativa arranca às 12h00, na Concha Acústica, com a realização da Danc’in Babies, protagonizada pelos mais pequenos, dos 3 aos 5 anos. Pelas 17h00, no mesmo espaço, decorre a Danc’in Kids, espetáculo protagonizado pelos grupos de ensino primário e iniciados.

O encerramento desta edição está marcado para as 21h30, com a já emblemática Gala Danc’in Trofa, um espetáculo que contará com atuações das quatro escolas parceiras.

Para Sérgio Araújo, presidente da Câmara Municipal, “o Danc’in Trofa é hoje uma iniciativa de referência na programação cultural do Concelho, que une talento, formação, criatividade e comunidade. É um evento que valoriza a dança em todas as suas expressões, promove os nossos jovens e reforça a cultura como espaço de encontro, partilha e desenvolvimento pessoal e coletivo.”