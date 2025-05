Danc’in Trofa regressa a 21 de junho com Blaya, Vítor Kpez, Sara Garcia e Mar Escoda

A 21 de junho, os Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, assim como o Auditório Fórum Trofa XXI recebem a sétima edição do Danc’in Trofa. O evento é promovido pela Câmara Municipal da Trofa em parceria com as escolas de dança Passos de Dança, MTV4 Dance e Alva – Academia de Dança.

A iniciativa promove e valoriza a dança como forma de expressão artística. É um evento inclusivo, com atividades ao ar livre e de acesso gratuito.

A iniciativa divide-se em duas vertentes, uma componente formativa, com a realização de workshops, e uma vertente demonstrativa, com apresentações e experiências abertas ao público em geral. São esperados cerca de 500 bailarinos nos vários momentos da iniciativa.

Durante a manhã, na Concha Acústica dos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima terão lugar as masterclasses ao ar livre e de participação gratuita, dirigidas a crianças dos 3 aos 5 anos. Às 10h30, Patrícia Viana orienta uma sessão de Dança Criativa, seguida, às 11h15, por Ana Silva com uma aula de Acro Dance.

Pelas 14h30, decorre o “Danc’in Kids”, pensado especialmente para os mais novos.

Já no espaço Fórum XXI, em ambiente fechado e reservado à formação de nível intermédio, dos 10 aos 14 anos e avançado para mais de 14 anos, a programação inicia-se às 9h30 com uma aula de Contemporâneo Intermédio, orientada por Sara Garcia, que continua com o nível Avançado às 10h40. Seguem-se as sessões de Jazz com Patrícia Góis, primeiro o nível Intermédio às 11h50 e, posteriormente, o nível Avançado às 14h00. Durante a tarde, Mar Escoda assume as formações em Ballet, com o nível Intermédio às 15h10 e o Avançado às 16h20.

Em simultâneo, no espaço tenda, decorrem outras formações em estilos urbanos. Blaya conduz, entre as 10h30 e as 12h00, uma aula de Afro Dance e Funk. Durante a tarde, Vítor Kpez orienta a sessão de Danças Urbanas Intermédio às 14h00, e, em paralelo, entre as 14h30 e as 17h00, dinamiza o módulo avançado intitulado “Técnica e o Mundo Competitivo”.

O dia encerra em grande com a Gala Danc’in Trofa, agendada para as 21h30, um espetáculo que vai reunir os participantes e convidados numa celebração da dança que promete marcar todos os presentes.

A participação nos workshops e aulas de formação em espaço fechado, tanto no Fórum XXI como na tenda, carecem de inscrição obrigatória, uma vez que os lugares são limitados. Para tal, os interessados devem inscrever-se, até ao dia do evento, através do e-mail dancintrofa@gmail.com