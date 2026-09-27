Daniel Araújo foi eleito, na noite deste sábado, novo presidente da Associação Recreativa e Cultural de Antas (ARCA).

A lista B venceu as eleições para os órgãos sociais da associação e assume a liderança da ARCA para o próximo biénio. A lista A tinha Laurindo Carneiro como candidato à presidência da Direção.

Após a vitória, Daniel Araújo e a sua equipa agradeceram a confiança dos sócios e assumiram o compromisso de trabalhar por uma ARCA “mais forte, mais unida e mais ativa”.

A nova direção promete ouvir os associados, prestar contas e manter as portas da associação abertas a todos. “Uma nova ARCA. A mesma paixão. Um novo futuro”, pode ler-se na mensagem publicada pela lista vencedora.