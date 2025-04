Daniela Mouco de Famalicão conquista primeiro lugar em concurso internacional de jovens empreendedores

Daniela Mouco, natural de Vila Nova de Famalicão, conquistou o primeiro lugar no XI Encontro Internacional de Jovens Empreendedores, realizado esta semana na Coimbra Business School.

Estudante de Marketing e Comunicação Empresarial na Escola Superior de Ciências Empresariais do Politécnico de Viana do Castelo, Daniela apresentou o projeto Neptalis – Inteligência Hídrica, uma solução que permite monitorizar e gerir de forma eficiente o consumo de água em casas, empresas e indústrias.

A proposta destacou-se entre 28 ideias a concurso, sendo elogiada pelo seu carácter inovador e utilidade prática.

Surpreendida com a vitória, a jovem de 21 anos agradeceu o apoio dos professores ao longo do curso. Como prémio, receberá 40 horas de mentoria do Instituto Pedro Nunes, entidade de referência na área da inovação e tecnologia.