David Silva apita Famalicão-Boavista este sábado no Estádio Municipal

O Futebol Clube de Famalicão volta a entrar em campo no próximo sábado, pelas 20h30, no Estádio Municipal de Famalicão, onde vai enfrentar o Boavista Futebol Clube na 3.ª jornada da Liga Portugal Betclic. Os bilhetes para a partida já estão à venda, com preços especiais para sócios e opções acessíveis para o público em geral.

Os sócios do Famalicão, com a quota 8 regularizada, podem adquirir bilhetes por 5 euros para a Bancada Placard.pt. Para os não sócios, o preço é de 10 euros. A venda decorre tanto na Loja Oficial do clube como online, através da plataforma Smartfan Tickets.

No dia do jogo, as bilheteiras do Estádio Municipal estarão abertas a partir das 17h30, com a abertura de portas marcada para as 19h00. A apresentação do cartão de sócio será necessária para entrar no estádio, com a ressalva de que apenas os lugares anuais são transmissíveis.