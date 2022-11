De bicicleta chega mais depressa de Braga a Guimarães do que de comboio

Depois da inauguração, a 5 de novembro, os Paços do Concelho, a Trofa volta a vestir o seu fato de gala para assinalar os 24 anos da passagem a Concelho. O programa de comemorativo começa já esta terça-feira, a iniciativa os “Autarcas vão à Escola”, que leva o executivo municipal aos estabelecimentos de ensino. De manhã, esta ação decorre pelas 10h30, na Escola Básica de Feira Nova, Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro e, de tarde, às 14h30, na Escola Básica de Lagoa, Agrupamento de Escolas da Trofa.

O primeiro dia termina com a habitual cerimónia de reconhecimento e entrega de Prémios de Mérito Escolar 2021/2022, no auditório do Fórum Trofa XXI, pelas 18h00.

Na quarta-feira, as atenções centram-se no concerto dos Meninos Cantores do Município da Trofa, no edifício da antiga estação, pelas 21h00. O concerto “José, Será Mago?” foi desenvolvido para a comemoração do centenário de nascimento do escritor José Saramago. A concha acústica dos Parques Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro, recebe na sexta-feira, o espetáculo “INcorporARTE”, a partir das 21h00, num concerto da Orquestra Urbana da Trofa.

No sábado, 19 de novembro, Dia de Aniversário do Município e Feriado Municipal, terá lugar nos Paços do Concelho, pelas 10h00, a cerimónia de abertura oficial das comemorações do feriado municipal, com o Hino entoado pela Escola de Música e Artes da Trofa e pelo Coro Feminino da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Trofa. Pelas 11h30, há missa solene de aniversário do Concelho na igreja paroquial de Santiago do Bougado. A tarde terá como destaque a sessão solene do 24º aniversário, no Auditório do Fórum Trofa XXI, pelas 15h00, integrando a homenagem e reconhecimento com Galardão Municipal Mário Mourão, Secretário-Geral da UGT.

Ao final do dia, a tradicional vitela assada chega à Alameda da Estação animada pelo Grupo Musical Sons e Cantares D’Outrora, a partir das 18h00. O feriado municipal encerra com a ligação da Iluminação de Natal.

O domingo, dia 20, começa com o Passeio de Bicicletas Antigas com partida e chegada dos Parques de Nossa Senhora das Dores e Dr. Lima Carneiro. A partir das 15h00, e até ao final do dia, todo os que se deslocarem à Alameda da Estação podem usufruir de passeios de charrete. No mesmo local, pelas 15h30, terá início o XXII Festival de Folclore e Feira Rural.

Ainda no domingo, o auditório do Fórum Trofa XXI, recebe, às 17h30, a cerimónia de entrega de prémios do Concurso Lusófono da Trofa. A iniciativa contará com um momento de animação protagonizado pela Escola de Samba da Trofa Diamante-Coreto D’Alameda.

Ainda no âmbito das comemorações do 24º aniversário, está a decorrer até 20 de novembro, a exposição itinerante Dino World Tour, junto ao Minipreço da Trofa. A exposição está aberta ao público às sextas-feiras, das 14h00 às 19h00 e aos sábados e domingos, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h30.