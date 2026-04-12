De Famalicão ao Sameiro: Grupo “Peregrinos de Famalicão” caminhou durante toda a madrugada

O grupo “Peregrinos de Famalicão”, amplamente reconhecido pela organização, ao longo de vários anos, da tradicional peregrinação a Fátima, voltou a reunir fiéis para mais um momento de fé e devoção.

Desta vez, a iniciativa levou os participantes até ao Santuário de Nossa Senhora do Sameiro, em Braga, numa caminhada noturna marcada pelo espírito de união e sacrifício.

A peregrinação teve início perto da meia-noite deste domingo, com partida junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, num percurso a rondar os 25 quilómetros. Ao longo de cerca de seis horas, os peregrinos enfrentaram o trajeto com determinação, num ambiente de reflexão e partilha.

No total, participaram quase meia centena de peregrinos, que se juntaram nesta jornada espiritual.